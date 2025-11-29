Honduras define su futuro: Rixi Moncada, Nasralla y Asfura disputan la Presidencia

28/11/2025 - 10:04 pm

Rixi Moncada, Nasralla y Asfura: los perfiles rumbo a la Presidencia de Honduras

Tres candidatos se disputan la Presidencia de Honduras este 30 de noviembre: Rixi Moncada, Salvador Nasralla y Tito Asfura. El politólogo hondureño Sergio Vélez analiza las fortalezas y debilidades de cada uno.

Por Carlos Herranz

Francia, 28 de noviembre (RFI).- La candidata oficialista del Partido Libre, la abogada Rixi Moncada, es la opción de una izquierda que llegó para poner fin al bipartidismo, pero que ha caído en muchas de las inercias de sus antecesores.

Moncada, un carácter fuerte que podría jugar en su contra. “Rixi Moncada es una persona que tiene el conocimiento claro de la gestión de Gobierno que han estado realizando. Tiene un respaldo muy fuerte por parte de la militancia de Libre. Se le ha reconocido como la gran lideresa. Es de un carácter fuerte, tiene un temple que ha llevado a saber de que es una persona de armas tomar”, explica a RFI el politólogo hondureño Sergio Vélez.

Sin embargo, aunque esto puede ser “una gran fortaleza”, también podría ser “su propia debilidad, porque ante otros esa dureza que ha expresado de manera externa ha generado poca empatía con otros sectores que pueden ser de interés dentro del electorado”.

Nasralla, el showman que no convence a todos

Por parte del Partido Liberal está Salvador Nasralla, un showman populista que ya pactó con la izquierda hasta que su coalición explotó, y al que se suele culpar de dar bandazos ideológicos para llegar al poder.

“Salvador Nasralla, bajo el criterio propio, es una persona muy carismática. Viene de un aspecto del showman, donde él sabe cómo manipular audiencias, cómo decir lo que la gente quiere escuchar”, subraya Vélez.

Pero, estima el politólogo, “también se vuelve en un aspecto una desventaja. ¿Por qué? Porque para muchos, es un criterio bastante superficial, más por el hecho de que hoy puede decirte algo y mañana cambia toda la temática y cambia toda la idea, no termina de cuajar con la idea de estadista que se está esperando de alguien que va a tener la primera silla del país”.

Asfura, el heredero

Tito Asfura, el empresario conservador al que Donald Trump ha dado su bendición, remodeló muchas infraestructuras como alcalde de Tegucigalpa, un activo que se contrapone al lastre de haber heredado las riendas del Partido Nacional, el mismo del expresidente condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández.

“Asfura es una persona más reservada. Le gusta trabajar más que estar en cámara. Puede que por eso se le acuse que sea un poco parco. Vamos a la circunstancia de que él entra bajo un criterio y una sombra que no es de él. Y fue lo que pasó con Juan Orlando Hernández, ex presidente del país”, recalca Sergio Vélez.

Las acusaciones de fraude reavivan los fantasmas de la noche electoral de 2017, cuando tras un apagón de energía, los nuevos resultados encumbraron al presidente Juan Orlando Hernández hacia una reelección, acompañado de un estallido social en el que murieron al menos 23 personas, según la ONU.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE RFI. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Radio Francia Internacional

Radio Francia Internacional

