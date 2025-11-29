PuntosyComas ¬ Con Ernestina en la FGR, ¿ahora si irán por García Cabeza de Vaca?

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que se pondría en marcha una campaña de recolección de firmas en Tamaulipas que serán enviadas a la Suprema Corte para exigir avances en el proceso legal contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– La llegada de Ernestina Godoy Ramos a la Fiscalía General de la República (FGR), como encargada de despacho, luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero definirá un nuevo rumbo en el que se profundizarán los casos que por ineptitud, negligencia o complicidad, la dependencia no ha resuelto de fondo, entre otros, el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo de la justicia desde el 2021 por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Godoy Ramos, exconsejera jurídica de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y exfiscal General de Justicia de la Ciudad de México, será ratificada en el cargo para completar la estructura diseñada por el gobierno federal, de una amplia colaboración con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, con quien ya hizo equipo desde la Fiscalía capitalina, entre 2020 y 2024.

García Harfuch, es, por mandato constitucional, el responsable de coordinar la seguridad pública en el país, el combate al crimen organizado y las tareas esenciales de inteligencia en materia de seguridad nacional, con el respaldo de las fuerzas armadas.

El pasado viernes 14 de noviembre del 2025 el vicepresidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, anunció que se pondría en marcha una campaña estatal de recolección de firmas en el estado de Tamaulipas que serán enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir avances en el proceso legal contra el exgobernador de esa entidad Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien acusó de mantener privilegios ilegales y costosos pese a su condición de prófugo de la justicia.

En Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas, acompañado por la presidenta estatal de Morena, María Guadalupe Gómez Núñez, y el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso tamaulipeco, Humberto Prieto Herrera, el legislador federal Gutiérrez Luna denunció que el exmandatario panista continúa recibiendo protección del Estado con 36 agentes, vehículos y armamento oficial, lo que representa un gasto mensual superior al millón y medio de pesos.

Argumentó el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Federación: “Mientras enfrenta órdenes de aprehensión y una ficha roja internacional, sigue gozando de escoltas pagadas por los tamaulipecos. Eso no puede normalizarse. Es corrupción e impunidad abierta”. Dijo el legislador federal que García Cabeza de Vaca enfrenta serias acusaciones, entre otras por delincuencia organizada y corrupción. Y aunque el exmandatario tamaulipeco vive en McAllen, Texas, Estados Unidos, se promoverá que el gobierno de México solicite formalmente su extradición y encarcelamiento, para ser sometido a proceso.

Un historial criminal

Desde el 2021, cuando era Gobernador en funciones en el estado de Tamaulipas, fue solicitada la Declaración de Procedencia de la Acción Penal, para quitarle el fuero, la inmunidad constitucional, al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para ponerlo a disposición de una autoridad judicial, acusado por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Por sus antecedentes, siempre lo ha perseguido la sombra de la justicia. Cuatro años después de que fue pedido su desafuero, en febrero del 2025, se reavivó la polémica entre el exmandatario prófugo y la Fiscalía General de la República, por la presunta anulación de una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca que habría quedado sin efecto en el ámbito internacional, por lo que su detención no podría llevarse a cabo con fines de extradición a nuestro país.

En 2021 el desafuero de García Cabeza de Vaca no tuvo efectos porque el Congreso de Tamaulipas, dominado por mayoría del PAN, se negó a respaldar la resolución de la Cámara de Diputados Federal para quitarle la inmunidad constitucional y que fuera aprehendido para quedar a disposición de un juez. Entre amparos y amparos, y triquiñuelas jurídicas, García Cabeza de Vaca no ha pisado la cárcel y ha burlado el largo brazo de la justicia.

Cabeza de vaca niega acusaciones

El domingo 16 de febrero del 2025, en su cuenta de la red social “X” el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, informó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) había decidido anular la notificación de ficha roja emitida en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

“El día de hoy comparto con ustedes una noticia que para mí es muy importante: la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) me ha informado que anuló la notificación de ficha roja que infundadamente había emitido en mi contra la Fiscalía General de la República (FGR), y que al día de hoy no existe ningún mandamiento u orden de captura internacional en contra de mi persona”, argumentó en su mensaje del exmandatario tamaulipeco.

La respuesta de la Fiscalía General de la República que entonces encabezaba Alejandro Gertz Manero se difundió al día siguiente, lunes 17 de febrero del 2025: “Es falso que la Interpol Internacional, con sede en Francia, haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco Javier ‘G’, por ser infundados los cargos que le ha estado fincando la Fiscalía General de la República. Lo que ese organismo policial notificó a México, es que ante un amparo que le fue concedido a esta persona, el cual fue impugnado por la FGR [Fiscalía General de la República] y aún no se resuelve en definitiva, quedaba suspendida de momento la notificación o ficha roja”.

Las imputaciones

El expediente público de delitos atribuidos a García Cabeza de Vaca. El 17 de diciembre del 2015 los periódicos de Grupo Reforma publicaron una información que advertía: “El Cártel del Golfo aportó 500 mil dólares a la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca a la Alcaldía de Reynosa en 2004, declaró un informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA)”.

Y explicaba: “Antonio Peña Argüelles, preso en Texas y uno de los testigos clave contra el ex Gobernador Tomás Yarrington, dice haber sentado en la misma mesa al hoy senador panista (García Cabeza de Vaca) y a narcotraficantes”.

Después de Alcalde de Reynosa, García Cabeza de Vaca fue Senador de la República y en los comicios del 2016 ganó la gubernatura de Tamaulipas. El martes 23 de febrero del 2021, según reseñó el periódico Reforma, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados de la Federación el desafuero del Gobernador panista de Tamaulipas, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

El miércoles 19 de mayo del 2021 el periódico español El País publicó que la Fiscalía General de la República había obtenido una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, a quien se consideraba presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Esa misma noche el Instituto Nacional de Migración emitió una orden de restricción para evitar que el Gobernador tamaulipeco huyera al extranjero.

El jueves 20 de mayo del 2021 el periódico El Economista, de la Ciudad de México, publicó que la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República en contra del entonces gobernador panista de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, se basaba en los informes que recibió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación ubicaba a García Cabeza de Vaca como líder de una presunta red de familiares coludidos para la triangulación de más de 100 millones de pesos en México, a través de empresas inmobiliarias, constructoras y despachos legales.

Ese jueves 20 de mayo del 2021, en su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en las investigaciones contra el Gobernador tamaulipeco figuraban empresas en las que eran socios o guardaban alguna relación con él, sus hermanos Ismael y José Manuel; su primo José Ramón; su esposa, Marian Gómez Leal; su mamá, María de Lourdes Cabeza de Vaca; y su cuñado José Ramón Gómez Reséndez, entre otros. Habría por lo menos 12 personas involucradas en la red, según explicó ese día el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

El proceso de desafuero

El viernes 30 de abril del 2021, instalada como Jurado de Procedencia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora, que declaró la Procedencia de la Acción Penal y la consecuente pérdida del fuero, de la inmunidad constitucional, en contra del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada priista Dulce María Sauri Riancho, dijo que con fundamento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se hacía la siguiente declaratoria: “Primero: Ha lugar a proceder en contra del gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Segundo: Comuníquese la presente resolución al Congreso del estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero: Notifíquese, en términos de la normatividad aplicable, el sentido de la presente resolución”.

La petición de Declaración de Procedencia de la Acción Penal fue formulada por los fiscales adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, de la Fiscalía General de la República. La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, mencionó que ni el imputado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, ni su defensa, presentaron incidente para tratar de evitar el procedimiento legislativo.

Por su parte, el entonces presidente de la Sección Instructora, diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, destacó: “La Sección Instructora sostiene que existen fuertes indicios, suficientes para considerar que el gobernador de Tamaulipas pudo haber declarado fraudulentamente el Impuesto Sobre la Renta del año 2019 y dejó de enterar al fisco federal una cantidad que resulta algo más de seis millones de pesos”, argumentó el legislador Gómez Álvarez, quien entre el noviembre del 2021 y agosto del 2025 fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. El Congreso de Tamaulipas, controlado por una mayoría panista se negó a hacer efectivo el desafuero de García Cabeza de Vaca.

Tres años en fuga

García Cabeza de Vaca dejó la gubernatura de Tamaulipas a partir del primer minuto del sábado 1 de octubre del 2022. Desde entonces ha utilizado toda clase de argucias jurídicas para evitar ser detenido y sometido a proceso. Tiene la nacionalidad estadounidense y mexicana, y radica en Estados Unidos.

Todavía el 17 de abril del 2024 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por mayoría de votos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que aprobó el registro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por el principio de representación proporcional, en el lugar número uno de la lista correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal electoral en la que está incluido el estado de Tamaulipas.

La Sala Superior del Tribunal Electoral federal concluyó que la candidatura de García Cabeza de Vaca para diputado federal plurinominal era inelegible porque: 1).- Existían dos órdenes de aprehensión vigentes libradas en su contra por delitos graves, sin que hubiese prescrito la acción penal; y 2).- Porque se encontraba sustraído de la acción de la justicia, a fin de evitar ser sujeto al proceso penal correspondiente.

En el capítulo más reciente de esta historia el miércoles 8 de octubre del 2025, con una votación dividida de cinco votos contra cuatro, a petición de la Fiscalía General de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el Amparo en Revisión 54/2024, mediante el cual determinará si debe ejecutarse la orden de aprehensión contra del ex gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.