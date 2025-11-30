ENTREVISTA ¬ La industria de la belleza es redituable para el crimen: Ana Lilia Pérez

Obed Rosas

30/11/2025 - 12:00 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

ADELANTO ¬ El “turismo estético” acecha en México: envenena cuerpos y se cobra vidas

El oportunista Fox y la Generación Z

Extorsión, el cáncer de Michoacán

La industria de los procedimientos estéticos, impulsada por la búsqueda de estatus y la influencia de las redes sociales, ha experimentado un crecimiento exponencial a nivel global tras la pandemia de COVID-19, pero su lado oscuro es la imbricación con el crimen organizado. Así lo advierte la periodista Ana Lilia Pérez en su reciente libro El cuerpo perfecto.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– México, junto a países como Colombia y Estados Unidos, se ha consolidado como un centro de "turismo estético", un fenómeno que alimenta un mercado en el que "a veces implican lo legal con lo ilegal", apuntó la periodista Ana Lilia Pérez, quien publica El cuerpo perfecto (Grijalbo), una investigación que desnuda los riesgos para la salud y las prácticas ilícitas que prosperan en este lucrativo sector.

Esta mezcla, advierte la colaboradora de SinEmbargo, ha llevado a una "enorme proliferación de negocios ilegales o de prácticas que se dan a veces en sitios que pueden ser clandestinos o incluso en sitios de un entorno más privado," como las llamadas "clínicas patito" en México. 

La problemática no sólo recae en la falta de licencias, sino en el uso de personal no calificado y, crucialmente, en el "tipo de sustancias que están utilizando" muchas de ellas prohibidas como los mal llamados biopolímeros, que circulan en los mercados con nombres falsos.

La alta rentabilidad de este sector ha captado la atención de grupos criminales, convirtiéndolo en un vehículo para operaciones ilícitas. Ana Lilia Pérez señala que estos establecimientos, a menudo clandestinos, son "parte de mecanismos también de lavado de dinero." 

La periodista recuerda, por ejemplo, sus indagatorias previas en el tema de la venta ilegal de combustible donde identificó negocios de índole estético, centros nocturnos, y otros que "usaban también como una vía de lavado de dinero."

El vínculo con el crimen va más allá del blanqueo de capitales, extendiéndose a la falsificación de insumos médicos.

 "Fármacos que se utilizan o sustancias que se utilizan que están de moda ahora para perder peso... están siendo falsificadas por grupos criminales para colocarlas en el mercado a nivel global", aseveró Pérez. Estos productos falsificados se ofrecen a un menor costo, lo que complica el panorama de supervisión sanitaria.La Búsqueda de Estatus y la Dismorfia Corporal

Otro aspecto central de la investigación es la raíz social y psicológica de esta tendencia. La búsqueda de la perfección corporal que es impulsada por la imitación de figuras públicas y la influencia de influencers en redes sociales, lo que establece los procedimientos estéticos como un "símbolo de estatus".

Este "estatus" se manifiesta incluso en el mundo criminal, donde los procedimientos estéticos se usan para ostentar poder adquisitivo y, en algunos casos, como estrategia para evadir la justicia. Ana Lilia Pérez documenta cómo esta práctica fue popularizada por grupos colombianos, quienes no solo se sometían a cirugías por vanidad, sino que realizaban "cambio de rostro para que no los reconocieran," e incluso, la práctica de limarse o desaparecerse las huellas dactilares para adquirir otras identidades.

En este contexto, ahondó, el grado de “tuneo” de la pareja del narcotraficante se ha convertido en un "símbolo de estatus" que refleja la inversión y el poder del hombre.

Finalmente, la periodista subrayó el trasfondo de salud mental en la obsesión por las modificaciones corporales, particularmente en trastornos como la dismorfia corporal. Quienes la padecen no buscan atención psicológica o psiquiátrica, sino que "van coleccionando procedimientos estéticos, van coleccionando cirugías," llegando a poner en riesgo su salud y siendo detectados, en algunos casos, "ya hasta que llegan a áreas de cuidados intensivos”.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Repensar las nuevas masculinidades

“El sino del escorpión ha compartido lecturas… en torno los patrones tradicionales del comportamiento masculino y sus...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

+ Sección

Galileo

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
2

El único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

3

Expulsan al Santa de Coca

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo
4

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo

AMLO pidió a los simpatizantes de la 4T que sigan apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que "todavía es temporada de zopilotes".
5

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
6

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú
7

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
8

López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

Habitantes de Coyoacán y artistas visuales realizaron un mural en contra del saqueo del agua, el despojo y gentrificación previo al mundial 2026
9

Empresas saquean el agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
10

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció una conferencia para presentar los primeros resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
11

El Plan Michoacán avanza: SSPC destaca 134 detenidos y 425 kilos de droga asegurados

12

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

La SSPC recomienda prestar atención a las siguientes pautas que te ayudarán a obtener tu dinero de manera segura para evitar ser víctima de robo o fraude.
13

¡Cuida tu dinero! La SSPC da consejos para evitar fraudes en cajeros automáticos

La Jueza Gabriela Villeda determinó que el bebé abandonado por sus padres el pasado 11 de febrero en Tultitlán, Estado de México, será dado en adopción.
14

Bebé abandonado en Tultitlán, Edomex, será dado en adopción; abuelas no lo visitaron

AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza"y anunció que el próximo año publicará un segundo texto de la serie, que se titulará "Gloria". 
15

El expresidente lanzará dos libros. “Grandeza” sale ahora y el próximo año, “Gloria”

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum se refirió este domingo al video que publicó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y comentó que su mensaje fue una grata noticia.
1

"Lo queremos mucho": Sheinbaum celebra reaparición de AMLO y le agradece su respaldo

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo
2

Trump confirma llamada con Maduro y Venezuela denuncia que EU quiere su petróleo

El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció una conferencia para presentar los primeros resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
3

El Plan Michoacán avanza: SSPC destaca 134 detenidos y 425 kilos de droga asegurados

Honduras elige a su nuevo Presidente en unas elecciones marcadas por tensiones, acusaciones cruzadas de fraude y un electorado con altos niveles de indecisión.
4

Honduras elige Presidente en medio de tensiones, denuncias y un electorado indeciso

5

El Gobierno de la CdMx asesorará a mujeres en colonias con altos índices de violencia

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
6

López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza"y anunció que el próximo año publicará un segundo texto de la serie, que se titulará "Gloria". 
7

El expresidente lanzará dos libros. “Grandeza” sale ahora y el próximo año, “Gloria”

AMLO pidió a los simpatizantes de la 4T que sigan apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que "todavía es temporada de zopilotes".
8

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

El nuevo balance de las autoridades de Hong Kong elevó a 146 los muertos en el incendio del pasado miércoles en el gran complejo de apartamentos Wang Fuk.
9

El número de muertos por incendio en Hong Kong se eleva a 146; hay 100 desaparecidos

Benjamin Netanyahu solicitó al Presidente de Israel que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción.
10

Netanyahu solicita a Presidente de Israel orden de clemencia en juicio por corrupción

Obra Loco Amor
11

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

12

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies