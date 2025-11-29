IMPI revisa solicitud de Grecia Quiroz para registrar “Carlos Manzo” y su movimiento

Grecia Quiroz presentó este viernes ante el IMPI las solicitudes para registrar las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”, procesos que actualmente se encuentran en análisis.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) las solicitudes para registrar como marcas el nombre de su esposo y la denominación “Movimiento Independiente del Sombrero”.

La noticia fue dada a conocer este viernes por Santiago Nieto, director general del instituto, quien informó que dichas solicitudes permanecen en revisión y que la dependencia dará seguimiento al procedimiento hasta su conclusión.

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de 'Carlos Manzo' y de 'Movimiento Independiente del Sombrero', dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de "Carlos Manzo" y de "Movimiento Independiente del Sombrero", dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de… — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 28, 2025

La petición se realizó dos semanas después del ataque en el que Carlos Manzo fue asesinado durante el Festival de las Velas, ocurrido el pasado 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con la Fiscalía, tres hombres participaron directamente en la agresión contra Manzo; uno murió en el lugar de los hechos y los otros dos, identificados por labores de seguimiento, fueron localizados sin vida el 10 de noviembre.

Además, las autoridades detuvieron a siete escoltas del Alcalde y al presunto autor intelectual del crimen, identificado como Jorge Antonio “N”, alias “El Licenciado”, quien permanece en prisión preventiva.

Desde entonces, Grecia Quiroz asumió el cargo en Uruapa, quien -de acuerdo con un sondeo de la encuestadora Poligrama- encabeza las preferencias para la gubernatura de Michoacán con 43.4 por ciento de apoyo ciudadano.