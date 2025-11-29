Fiscalía de Michoacán detiene a uno de los policías de Ario implicado en feminicidio

Tras la huida de al menos ocho policías municipales de Ario de Rosales, la Fiscalía de Michoacán informó que fue detenido el elemento Víctor Hugo "N", y que ocho órdenes de aprehensión siguen vigentes.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán llevó a cabo un operativo sorpresa el viernes en el municipio de Ario de Rosales, el cual derivó en la huida de al menos ocho policías municipales. No obstante, uno de los elementos fue detenido posteriormente por su presunta participación en los delitos de feminicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado.

Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Michoacán informó que cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Víctor Hugo “N”, elemento de la Policía Municipal de Ario, por los delitos mencionados anteriormente en agravio de cuatro personas en el municipio de Salvador Escalante.

La autoridades precisaron que de acuerdo con los datos de prueba, el pasado 4 de octubre, cinco unidades de la Policía Municipal de Ario circulaban con dirección de Santa Clara del Cobre hacia Zirahuén, y al transitar por la calle Lázaro Cárdenas se encontraron con las víctimas que viajaban en una camioneta Cadillac Escalade.

🚨⚠️ Cumplimentamos orden de aprehensión contra elemento de la policía municipal de Ario, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro agravado en Salvador Escalante

⬇️https://t.co/Bg6RTAEvTt pic.twitter.com/eMzTVZJa8f — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 29, 2025

Los agentes detuvieron la unidad bajo el argumento de realizar una supuesta inspección de rutina y solicitaron a los ocupantes descender del vehículo. El copiloto atendió la indicación, mientras que la conductora Gabriela Andrea F., puso en marcha la unidad. Ante ello, los policías municipales abrieron fuego contra la camioneta, provocando que la unidad saliera del camino y sus pasajeros resultaran lesionados.

Posteriormente, elementos municipales se aproximaron al vehículo junto con otra persona que viajaba en una camioneta doble cabina, quien presuntamente disparó contra Gabriela Andrea F., privándola de la vida en el lugar. Por su parte, uno de los tres acompañantes de la mujer fue privado de su libertad, golpeado y torturado por los policías municipales, quienes lo liberaron hasta el día siguiente.

El caso fue investigado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, que reunió datos de prueba contundentes sobre la posible participación de Víctor Hugo “N”. Con base en ello, un Juez de Control obsequió la orden de aprehensión que ya fue cumplimentada, por lo que el servidor público fue internado en el Centro Penitenciario de Alto Impacto y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica.

En cuanto los otros elementos de la Policía Municipal, la FGE informó que se mantienen acciones operativas par cumplimentar ocho órdenes de aprehensión vigentes, en contra del mismo número de personas, presuntamente implicadas en estos delitos.

Cabe señalar que tras el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, el Gobierno de México implementó un plan de seguridad que consistió en el despliegue de más de 10 mil 500 militares en Michoacán. Desde entonces, las autoridades federales han detenido a 134 personas, además de haber incautado 57 armas y miles de precursores químicos utilizados para fábricas drogas sintéticas.