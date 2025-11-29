México prohíbe la entrada de carne de cerdo de España por la peste porcina africana

Redacción/SinEmbargo

29/11/2025 - 2:08 am

Porcino

La suspensión del Gobierno de México incluye la carne fresca de España, así como jamones, salchichas, productos madurados y despojos destinados al consumo humano, entre otros productos.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México suspendió el viernes la importación de carne de cerdo procedente de España, lo cual derivó del anuncio que hicieron las autoridades sanitarias de Cataluña sobre un brote de peste porcina africana (PPA) en la región de Barcelona.

La restricción de la Secretaría de Agricultura (Sader), que se dio a conocer mediante un comunicado, incluye carne fresca, jamones, salchichas, productos madurados, despojos destinados al consumo humano y materia prima utilizada para la fabricación de alimento para mascotas.

Las autoridades federales precisaron que la normativa aplica tanto para operaciones comerciales como para artículos transportados por personas viajeras al ingresar a México, a fin de proteger a la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

En este sentido, se detalló que la suspensión derivó del descubrimiento de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona, lo cual fue notificado por los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España.

"Derivado de este caso, el primero en el país europeo desde 1994, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, en tanto se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote", comunicó Sader.

El brote de peste porcina detectado por el Ministerio de Sanidad de España es el primero desde 1994, y éste podría poner en riesgo las exportaciones de carne a China, pese a que el virus es inofensivo para los humanos, ya que su propagación es mortal para los cerdos.

El Ministerio ha informado de esta situación a la Unión Europea y ha activado medidas de emergencia en la zona afectada, por lo que se instó a las explotaciones porcinas a reforzar las medidas de seguridad mientras los investigadores indagan el origen de la infección.

Cabe señalar que España es el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea, con aproximadamente una cuarta parte de la producción del bloque, lo que lo pone por delante de Alemania, según información del Ministerio de Agricultura de dicho país.

