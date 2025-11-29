Trump dice que EU "no malgastará dinero" en Honduras si Tito Asfura no es Presidente

Donald Trump volvió a respaldar a Tito Asfura como candidato a la presidencia de Honduras. "EU trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito", dijo.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, advirtió el viernes que si el candidato de derecha de Honduras, Nasry "Tito" Asfura, no gana las elecciones presidenciales de dicho país, “EU no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a un país, sin importar cuál sea”.

Por medio de una publicación en su cuenta de Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca volvió a respaldar al aspirante del Partido Nacional de Honduras al asegurar que Washington “tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño”.

"Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras", escribió Trump.

En el mismo mensaje, el mandatario estadounidense dijo que le otorgará un “indulto total y completo” al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue condenado por narcotráfico en una corte de Nueva York y sentenciado a 45 años de prisión.

"Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia", afirmó el Presidente de Estados Unidos, quien remató su mensaje diciendo "¡Hagamos a Honduras grande otra vez!".

Apenas el miércoles, Donald Trump llamó al electorado hondureño a votar por Tito Asfura, a quien se refirió como "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras". "Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño", dijo en su cuenta de Truth Social.

"¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela? El hombre que defiende la democracia y lucha contra Maduro es 'Tito' Asfura", lanzó el Presidente estadounidense.

En su cuenta de redes sociales, Trump también atacó a otro de los candidatos. "Su principal oponente es Rixi Moncada (del gobernante Partido Libertad y Refundación [Libre]), quien dice que su ídolo es Fidel Castro. Normalmente, la gente inteligente de Honduras la rechazaría y elegiría a Tito Asfura, pero los comunistas intentan engañar al pueblo presentando a un tercer candidato, Salvador Nasralla", dijo.

Las elecciones en Honduras, en las cuales participarán seis millones de personas, se llevarán a cabo el 30 de noviembre, y no sólo se definirá al nuevo Presidente de esta nación, sino que estará en juego la configuración del Congreso, cerca de 300 alcaldías, así como los veinte escaños de Honduras en el Parlamento Centroamericano.