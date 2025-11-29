En Juárez los bloqueos y sus líderes no fueron bienvenidos

Esta semana ha sido muy tensa y seguramente agobiante para muchos mexicanos.

Acá en la frontera norte colindando con Texas y Nuevo México, los bloqueos a la carretera panamericana y la toma de la Aduana afectaron los juarenses que vivimos en constante interacción cotidiana con nuestros parientes, al comercio y negocios interfronterizos. Que le dan vida a esta ciudad de un millón 600 mil habitantes y ellos no eran más de 500.

La demanda de más seguridad de los transportistas, es una demanda que prácticamente todos los juarenses la mantenemos dia a dia, del 2008 a la fecha llevamos más de 18 mil homicidios acumulados, muchas de las familias hemos sufrido la violencia en nuestro entorno cercano con tragedias de fatales y agobios personales.

Hemos luchado en todas sus formas.Pero no nos atreveríamos jamás a lastimarlos o perjudícalos en sus trabajos o a interrumpir la vida cotidiana de los transportistas para lograr que la autoridad mejore la seguridad en la ciudad.

Los juarenses sí hemos tomado los puentes, pero en circunstancias extraordinarias cuando se cometieron fraudes electorales que burlaron la voluntad de la ciudadanía en lo general, pero nunca por demandas particulares.

La lucha de los productores contra la iniciativa de la ley del agua. Es muy discutible porque sabemos y conocemos los grandes niveles de corrupción que hay en la gestión del agua en el estado, en beneficio de un grupo específico y reducido de grandes negociantes, productores de nueces en zonas agrícolas dónde debían producirse alimentos.

Y no nos impresionan sus quejas de falta de agua, porque eso es una constante en nuestros hogares, y ningún juarense exige recibir agua gratis y poder venderla a los vecinos. Entendemos lo que es vivir en el desierto y la prioridad de usar el agua con cuidado, nos escandaliza saber que los nogaleros de Delicias riegan sus huertos por inundación. Cuando aquí en muchas partes se riegan los árboles con sistemas de goteo. Realmente no fueron bienvenidos y para mi merecen cárcel.