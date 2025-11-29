VIDEOS ¬ Un tiroteo en centro comercial de San José, California, deja dos heridos

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías que muestran el caos al interior del centro comercial, donde los compradores se refugiaron dentro de tiendas.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Un tiroteo registrado ayer en el centro comercial Valley Fair, en San José, California, en pleno auge de las compras por el Black Friday, dejó al menos dos personas hospitalizadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de San José, los primeros reportes sobre disparos se recibieron alrededor de las 17:40 horas. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a dos víctimas con heridas de bala dentro del centro comercial Santa Clara, quienes fueron trasladadas de emergencia a un hospital cercano. Hasta el momento se desconoce su estado de salud.

Las autoridades señalaron que, con base en la información preliminar, el ataque “parece ser un incidente aislado” y descartaron la presencia de un tirador activo.

No obstante, oficiales continuaron evacuando y despejando el centro comercial para asegurarse de que no existiera una amenaza persistente para el público.

Tiroteo en un centro comercial de EE.UU. en pleno Black Friday. La balacera ocurrió en el centro comercial Valley Fair Mall en San José, en el centro de California. Se reportan 2 heridos. pic.twitter.com/UeVCGxHd7x — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) November 29, 2025

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías que muestran el caos al interior del centro comercial, donde compradores se refugiaron dentro de tiendas, se ocultaron entre la mercancía o corrieron para ponerse a salvo. En el estacionamiento, decenas de personas quedaron atrapadas entre el tráfico mientras intentaban huir.

En TikTok, un usuario difundió un clip que presuntamente captó el momento exacto de los disparos, mientras decenas de visitantes comenzaban a correr entre gritos y confusión.

Hasta ahora, la policía no ha proporcionado detalles sobre un posible sospechoso ni el motivo del ataque. También pidió a la ciudadanía evitar la zona mientras las investigaciones continúan.

Se registró un tiroteo en el centro comercial al oeste de EEUU en plena jornada del "Black Friday" ⚠️ La policía de la ciudad californiana de San José informó que dos personas resultaron heridas por el tiroteo en el centro comercial Westfield Valley Fair, por lo que fueron… pic.twitter.com/Aym5YGWavc — Jhannely González | GAZA REPORTES (@palestinaexiste) November 29, 2025

El tiroteo ocurre en un año marcado por la violencia armada en Estados Unidos. Según la organización Gun Violence Archive, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 379 tiroteos masivos —aquellos en los que cuatro o más personas reciben disparos, sin contar al agresor— en todo el país.