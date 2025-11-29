Explosión de polvorín en Pesquería, Nuevo León, deja 3 muertos y 22 viviendas dañadas

El percance inició con una aparente explosión en una vivienda de la calle Olmo Siberiano número 510 en la colonia Los Olmos en Pesquería, registrada hacia las 20:00 horas, y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes del siniestro.

*Incendio de casa-habitación* *Ubicación:* Olmo Siberiano 534 Col. Los Olmos, Pesquería N.L. Protección Civil Nuevo... Publicado por Protección Civil Nuevo León en Sábado, 29 de noviembre de 2025

Francisco Esquivel, Alcalde de Pesquería, informó que habitantes de la colonia fueron evacuados y serán enviados a albergues.

Los heridos fueron identificados como Luka Azael Delgado Rodríguez de tres años, Dayra Jimena García Zapata de 15, Krisna Alizee Delgado Rodríguez de 16, Jaime Martínez Ramírez de 29, Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años y Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez de un año seis meses

En el lugar trabajaron cuerpos de auxilio en sofocar el incendio, así como en una fuga de gas.

Se hace la observación/corrección, el siniestro se registra en el municipio de #pesqueria la confusión se da ya que es la colonia que divide a los municipios #apodaca / #pesqueria pic.twitter.com/9ChUEqgqYN — Alejandro Zuñiga/Bomberos NL (@saz2000) November 29, 2025

Los agentes trabajaron durante la noche para controlar y sofocar el fuego en coordinación con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gas Natural y Agua y Drenaje.