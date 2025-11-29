Explosión de polvorín en Pesquería, Nuevo León, deja 3 muertos y 22 viviendas dañadas

El percance ocurrió en un domicilio en el que se almacenaba pirotecnia, lo que causó un estallido en una vivienda de la calle Olmo Siberiano número 510 en la colonia Los Olmos en Pesquería.
Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Una explosión provocó incendio registrado ayer en el Municipio de Pesquería, Nuevo León, dejó un saldo de tres muertos, seis lesionados que fueron trasladados para recibir atención médica y 22 domicilios dañados, dos de ellos colapsados en su totalidad.
"En el lugar se confirma una explosión en un domicilio en donde almacenaban pirotecnia posteriormente se genera un incendio en múltiples domicilios", explicó Protección Civil (PC) de Nuevo León.
El percance inició con una aparente explosión en una vivienda de la calle Olmo Siberiano número 510 en la colonia Los Olmos en Pesquería, registrada hacia las 20:00 horas, y provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.
Usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes del siniestro.
*Incendio de casa-habitación*
*Ubicación:* Olmo Siberiano 534 Col. Los Olmos, Pesquería N.L.
Publicado por Protección Civil Nuevo León en Sábado, 29 de noviembre de 2025
Francisco Esquivel, Alcalde de Pesquería, informó que habitantes de la colonia fueron evacuados y serán enviados a albergues.
Los heridos fueron identificados como Luka Azael Delgado Rodríguez de tres años, Dayra Jimena García Zapata de 15, Krisna Alizee Delgado Rodríguez de 16, Jaime Martínez Ramírez de 29, Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años y Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez de un año seis meses
En el lugar trabajaron cuerpos de auxilio en sofocar el incendio, así como en una fuga de gas.
Se hace la observación/corrección, el siniestro se registra en el municipio de #pesqueria la confusión se da ya que es la colonia que divide a los municipios #apodaca / #pesqueria pic.twitter.com/9ChUEqgqYN
— Alejandro Zuñiga/Bomberos NL (@saz2000) November 29, 2025
Los agentes trabajaron durante la noche para controlar y sofocar el fuego en coordinación con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gas Natural y Agua y Drenaje.
“Unidades continúan en trabajos de búsqueda, rescate y sofocación del fuego“, apuntó Protección Civil estatal.