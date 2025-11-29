Nuevo derrame de hidrocarburos deja sin agua a Poza Rica; Pemex limpia río Cazones

Redacción/SinEmbargo

29/11/2025

Rio Cazones

La Comisión del Agua señaló que, por el momento, se desconoce el origen exacto del hidrocarburo flotante detectado en el río Cazones, pero ya se solicitó el apoyo de Pemex para atender la emergencia.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que mantiene un operativo permanente de vigilancia y limpieza en la zona norte de Veracruz, luego de las afectaciones provocadas por las intensas lluvias del pasado mes y de un nuevo derrame de hidrocarburos detectado en las últimas horas el río Cazones, que obligó a suspender el suministro de agua en Poza Rica.

La empresa informó que realiza trabajos de limpieza en las orillas del río Cazones, y que reforzó la colocación de barreras y cordones oleofílicos en la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Poza Rica. Estas acciones buscan contener las iridiscencias de hidrocarburo y evitar que alcancen el cauce principal del río.

Las autoridades estatales confirmaron que la presencia de aceite en el agua obligó a detener el bombeo desde la captación del Sistema de Agua de Poza Rica durante la mañana de este 28 de noviembre.

“A las 06:00 horas de hoy se suspende operación de bombeo desde bocatoma nuevamente por presencia de aceite en el Río Cazones frente a la Captación del Sistema de Agua de Poza Rica a la altura de la localidad de Corralillos”, informó la CAEV a través de su Oficina Operadora.

Pemex detalló que las lluvias también afectaron al municipio de Álamo Temapache, donde personal de la empresa, con apoyo de compañías especializadas, reforzó las barreras de contención en el arroyo El Cabellal para evitar el desplazamiento de trazas de hidrocarburo hacia el río Pantepec.

La Comisión del Agua señaló que, por el momento, se desconoce el origen exacto del hidrocarburo flotante detectado en el río Cazones, pero ya se solicitó el apoyo de Pemex para atender la emergencia.

Las recientes inundaciones en la región han generado daños significativos, entre ellos contaminación de cuerpos de agua y la pérdida de cosechas en Álamo Temapache. Habitantes de la zona denunciaron afectaciones en plantíos y pozos, y han exigido compensaciones a la empresa estatal.

Pemex aseguró que se mantiene atento al desarrollo de los fenómenos meteorológicos para continuar aplicando protocolos de contención y remediación, con énfasis en proteger a las comunidades cercanas y al medio ambiente.

Rio Cazones Poza Rica
Derivado de las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la región norte del estado de Veracruz, Petróleos Mexicanos realiza trabajos de limpieza en las orillas del cauce del río Cazones. Foto: Pemex

Ante la suspensión de bombeo, la CAEV pidió a la población de Poza Rica racionalizar el uso del agua. “Se sugiere el uso y cuidado del agua, así como estar atentos a los comunicados oficiales de esta Oficina Operadora CAEV Poza Rica”, indicó la dependencia.

