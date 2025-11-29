Bebé abandonado en Tultitlán, Edomex, será dado en adopción; abuelas no lo visitaron

Redacción/SinEmbargo

29/11/2025 - 12:34 pm

La Jueza Gabriela Villeda determinó que el bebé abandonado por sus padres el pasado 11 de febrero en Tultitlán, Estado de México, será dado en adopción.

Los padres del menor fueron localizados poco tiempo después por las autoridades y fueron puestos a disposición de un Ministerio Público para fincar responsabilidades penales por el abandono.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Jueza federal de distrito, Gabriela Villeda, determinó que el bebé abandonado por sus padres el pasado 11 de febrero en una calle del municipio de Tultitlán, Estado de México, será dado en adopción a una familia que procure el bienestar del menor.

"Nuestro interés es que él esté bien, que tenga derecho al amor, a una familia”, destacó la juzgadora.

El bebé permanece bajo custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), en tanto Lucio "N", de 18 años, y Diana "N", de 21 años, padres del menor, se encuentran sujetos a proceso penal por el delito de homicidio en grado de tentativa por lo que permanecen en prisión preventiva

Luego de que se viralizara el caso, las abuelas, paterna y materna, manifestaron que buscarían la custodia del menor. La abuela paterna fue a visitarlo el pasado 15 de mayo a un centro de asistencia temporal. Después, la Jueza le asignó hora y fecha para visitar a su nieto, pero esta no se presentó.

Por ello, las autoridades del DIFEM mantuvieron la custodia del recién nacido que ya tiene un nombre y los apellidos de padre y madre aunque estos pueden cambiar cuando se adoptado. Actualmente el menor se encuentra en el DIF de Toluca donde esperará a una familia que lo adopté.

El 11 de febrero de este año, Lucio "N" y Diana "N" abandonaron a su hijo en la calle Fuente de Ópalo, de la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán.

En un video que se viralizó en redes sociales puede apreciarse el momento en que Lucio "N" se acerca al frente de una vivienda y deja una bolsa color negro en cuyo interior se encontraba su hijo. El joven de 18 años no se percató de la cámara que registró el crimen y siguió su camino. Poco tiempo después, los padres fueron aprehendidos por las autoridades.

Ese mismo día, el bebé fue trasladado al centro hospitalario Bicentenario de la Independencia, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) según lo informó su director general, Martí Batres Guadarrama.

En su declaración, Lucio "N" narró que el martes 11 de febrero, su pareja indicó sentirse mal del vientre tras ingerir píldoras abortivas. Tras el malestar, Diana "N" dio a luz en su centro laboral sin que nadie se percatara del hecho y solicitó a su pareja llevárselo y dejarlo a su suerte.

