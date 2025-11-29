VivaAerobús y Volaris sufren cancelaciones masivas: ¿Cómo saber el estatus de vuelo?

Se trata de medida ordenada a nivel global por el fabricante tras detectarse un problema que podría comprometer datos críticos de los sistemas de control de vuelo.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Las aerolíneas VivaAerobús y Volaris informaron el viernes la cancelación y retrasos de decenas de vuelos en México, luego de una actualización de software en los aviones de la familia Airbus A320. Aquí te decimos cómo saber si tu vuelo es uno de los afectados.

Se trata de medida ordenada a nivel global por el fabricante francés tras detectarse un problema que podría comprometer datos críticos de los sistemas de control de vuelo.

De acuerdo con Airbus, un incidente reciente reveló que la exposición a intensa radiación solar puede corromper información esencial para el funcionamiento de los controles de vuelo, lo que llevó a emitir una Alert Operators Transmission (AOT) y a activar una directiva de aeronavegabilidad por parte de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).

VivaAerobús confirmó haber recibido la notificación oficial y señaló que la actualización responde a “motivos estrictos de seguridad”. Aunque la aerolínea aún no ha definido el periodo exacto en el que aplicará los cambios en su flota, aseguró que ya trabaja con Airbus y con las autoridades para “mitigar los efectos de esta medida y llevar a cabo las actualizaciones en el menor tiempo posible”.

Por su parte, Volaris informó que el proceso comenzó de inmediato y que la mayoría de las actualizaciones se completarán entre sábado y domingo, lo que provocará afectaciones en su red de rutas durante las próximas 48 a 72 horas. “Posteriormente regresaremos a la normalidad operativa”, indicó la compañía, que también lamentó los inconvenientes y pidió a los pasajeros mantenerse atentos a sus canales digitales.

La aerolínea agregó que ofrecerá opciones de reprogramación sin costo, disponibles en su sitio web, en la sección Mis Reservas, o a través de su servicio de WhatsApp. “Nuestra más alta prioridad es la seguridad de nuestros clientes y tripulantes”, reiteró.

#VolarisInforma Actualización sobre la orden precautoria emitida por Airbus pic.twitter.com/tkkkAnYpkJ — Volaris (@viajaVolaris) November 29, 2025

¿Cómo saber si tu vuelo fue cancelado?

Debido a las cancelaciones, Viva recordó a sus usuarios que en su página web las personas pueden consultar el estatus de sus vuelos.

Para ello debes acceder al sitio, colocar el punto de partida del vuelo, el destino y la fecha del viaje, y luego hacer la búsqueda. Posteriormente se desplegará una lista con los vuelos y su estatus.

En rojo aparecen los que fueron cancelados, de color amarillo los que han sufrido de retrasos y de color verde los que no han tenido demoras.

En el caso de Volaris, el procedimiento es el mismo. En su página web de estatus de vuelo, deberás ingresar lo datos para saber si hay alguna cancelación.

En México, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) anunció que realizará verificaciones técnicas a las aeronaves Airbus A320 y A320neo que operan ambas compañías, con el fin de garantizar las condiciones óptimas de seguridad. Actualmente, el país registra 89 aviones A320, con una antigüedad promedio de 12.1 años, y 53 A320neo, con 4.4 años de operación.

La alerta de Airbus surge después de un incidente ocurrido el 30 de octubre en un vuelo de JetBlue que cubría la ruta Cancún–Newark, donde una súbita pérdida de altitud provocó lesiones a varios pasajeros, según reportes previamente difundidos por la agencia Reuters.