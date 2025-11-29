Un comando ataca bar en Tula, Hidalgo; hay al menos cuatro muertos y seis heridos

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han dado a conocer hipótesis oficiales sobre el móvil del ataque.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Un ataque armado en el bar La Resaka, ubicado sobre la carretera Tula–Refinería, a la altura de la comunidad Llano Primera, en el municipio de Tula, Hidalgo, dejó un saldo de al menos cuatro muertos y más de 10 lesionados durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales, alrededor de la 1:30 horas un comando ingresó al establecimiento y abrió fuego contra los asistentes. Cuatro personas murieron en el lugar —entre ellas una mujer—, mientras que varios heridos fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales.

La agresión provocó una amplia movilización de fuerzas federales, estatales y municipales.

🚨 | Ataque en bar "La Resaka" de #Tula, #Hidalgo deja cuatro muertos. La agresión se registró la madrugada de este sábado 28 de noviembre de 2025 en El Llano Primera Sección. Además del ataque armado, también fue rociada gasolina, lo que exigió la presencia de los bomberos. pic.twitter.com/WEXMsCPE9n — Florentino Peralta (@Florentino_PM) November 29, 2025

El inmueble fue acordonado para permitir las primeras diligencias y el levantamiento de indicios, mientras la Procuraduría de Justicia del estado abrió las carpetas de investigación correspondientes.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se han dado a conocer hipótesis oficiales sobre el móvil del ataque. Tras la balacera, varios establecimientos cercanos —principalmente bares— decidieron cerrar sus puertas de manera preventiva.

Las autoridades continúan con los operativos en la zona para dar con los responsables.