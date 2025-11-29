Sheinbaum promete que con Tren Maya bajará la gasolina; destaca aumento al salario

La mandataria confió en que la inflación se mantendrá en niveles controlables y aseveró que pronto se dará a conocer el salario mínimo.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este sábado que su Gobierno mantendrá la política de aumentar el salario mínimo, aseguró que la inflación está controlada y confió que pront0 habrá una reducción del precio de la gasolina para el sureste del país.

“A todo el país le va mejor, como gobernamos con ese principio de 'por el bien de todos, primero los pobres'. Fíjense, decían que iba a haber problemas en el país, económicos. No, resulta que la inflación está controlada, vamos a seguir aumentando el salario mínimo porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir”, sostuvo la mandataria durante la entrega de viviendas en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que la inflación se encuentra bajo control pese a que el pasado lunes 24 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer un incremento inflacionario mayor a lo previsto durante la primera quincena de noviembre.

La institución destacó que este fenómeno es principalmente provocado por el aumento en el precio de algunos servicios y productos. En un comunicado, la dependencia detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.47 por ciento respecto a la quincena anterior. Por lo anterior, la inflación para dicho periodo fue de 3.61 por ciento.

La declaración de Sheinbaum se dio, también, en el contexto del reciente anuncio del Banco de México (Banxico) en el que recortó la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0.6 a 0.3 por ciento para 2025, luego de que se confirmara una desaceleración en la actividad productiva durante el tercer trimestre del año.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo subrayó que los precios de la gasolina bajarán para esta región del país cuando el Tren Maya de carga entre en operaciones y se reduzcan los tiempos de traslado de mercancías.

Fortalecemos las capacidades del Tren Maya para que también sea de carga; haremos un transporte de mercancías eficiente y menos contaminante para todo el sureste. Aquí les muestro los avances en Yucatán. Gracias al agrupamiento de ingenieros militares “Felipe Ángeles”, que… pic.twitter.com/3nUKtFv6iF — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 29, 2025

"Y nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no sólo va a ser de pasajeros, sino de carga, ya va avanzado. Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país", sostuvo en su intervención.

Este sábado, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 225 viviendas nuevas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La iniciativa forma parte del programa Vivienda para el Bienestar e incluyó 497 liberaciones de hipoteca del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste) y 193 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).