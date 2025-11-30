La Concamin reconoce a Godoy al frente de la FGR; "valoramos su trayectoria", dice

Redacción/SinEmbargo

29/11/2025 - 6:28 pm

La Confederación de Cámaras Industriales externó esté sábado un reconocimiento a la designación de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la FGR.

El sector empresarial ha externado su preocupación a la Administración de la Presidenta Sheinbaum por los niveles de inseguridad que padecen sectores como el del autotransporte. 

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) externó esté sábado un reconocimiento a la designación de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Valoramos su trayectoria pública y profesional, así como la importancia de que la Fiscalía se mantenga bajo un liderazgo capaz de fortalecer el Estado de derecho y la protección a las personas y a las empresas. Creemos que un proceso ordenado hacia la definición de la titularidad contribuirá a garantizar certeza y confianza para la ciudadanía y el sector productivo", indicó el organismo empresarial en un boletín de prensa.

La asociación de industriales consideró que el país requiere de un cuerpo institucional sólido que coordine acciones en beneficio de la sociedad mexicana; por ello, expuso que la nueva configuración de la Fiscalía debe contar con un marco de "estabilidad, claridad jurídica y continuidad operativa".

Asimismo, subrayó que para la industria mexicana es esencial contar con una Fiscalía que proceda con determinación y combata los delitos que afectan las actividades productivas como el robo al transporte de carga, la extorsión, el contrabando y otras prácticas delictivas que afectan a "millones de familias y empresas".

Tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR y la llegada de Godoy Ramos como interina, el ente empresarial sostuvo que la continuidad institucional es un elemento clave para atender estos desafíos, por lo que expresó su confianza en que el proceso legislativo de designación del titular definitivo de la dependencia avance con responsabilidad y visión de Estado.

"Desde CONCAMIN expresamos de manera clara nuestra disposición a colaborar y aportar en todo aquello que contribuya a fortalecer la labor de la Fiscalía", señaló.

También manifestó que la nueva titularidad de la Fiscalía debe contar con el liderazgo necesario para cumplir a cabalidad lo que la Constitución mandata para este importante cargo público.

"La industria mexicana refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar un entorno más seguro, confiable y propicio para el desarrollo de nuestro país", concluyó la agrupación empresarial.

