La FIL Guadalajara inicia con un galardón a Amin Maalouf y la asistencia de Ebrard

La FIL Guadalajara recibió el certificado "Hecho en México", entregado por Marcelo Ebrard a nombre de la Presidenta Sheinbaum.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La ceremonia de inauguración de la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara 2025 se llevó a cabo este sábado, con la participación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del escritor Amin Maalouf.

Durante el acto inaugural, el titular de la Secretaría de Economía entregó el certificado "Hecho en México" a nombre de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter, en reconocimiento a “la perseverancia, excelencia y compromiso” para realizar este evento anual.

Además, el escritor Amin Maalouf fue galardonado con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, tras lo que pronunció un discurso en el que resaltó que "vivimos una época desconcertante".

La trigésimo novena edición de la FIL Guadalajara se llevará a cabo del 29 de noviembre al 7 de diciembre del 2025 en la Expo Guadalajara, con Barcelona como la ciudad invitada de honor.

Ebrard asiste a la inauguración de la FIL Guadalajara 2025

Marcelo Ebrard asistió a la ceremonia de inauguración de la FIL Guadalajara 2025 en representación de la Presidenta Sheinbaum; su presencia marca el regreso de un representante del Gobierno Federal al evento tras seis años de ausencia.

Uno de los motivos para que el Secretario de Economía asistiera fue el de entregar el certificado "Hecho en México" a la UdeG para reconocer la labor que lleva a cabo para realizar esta feria anual, misma que ha consolidado a la ciudad de Guadalajara como un referente de la literatura mexicana.

“Me ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum transmitir su saludo, su mensaje, su afecto, su aprecio y reconocimiento. Y me ha pedido que entregue una muy particular certificación hoy, que es el primer certificado que hacemos de Hecho en México conforme a la ley y las normas vigentes, a un proceso que no a un producto: un proceso y una idea que es la FIL, que ha llevado a convertir esta feria en una de las más grandes del mundo”, expresó.

"Vivimos una época desconcertante": Amin Maalouf

Durante la ceremonia de inauguración de la FIL Guadalajara 2025 se entregó el Premio de Literatura en Lenguas Romances al escritor franco libanés Amin Maalouf en reconocimiento a su trayectoria, durante la cual ha narrado la identidad, el exilio y la memoria compartida.

Tras ser condecorado, Maalouf ofreció un discurso en el que afirmó que actualmente vivimos en una época desconcertante, incluso aterradora, pero también fascinante, debido a los distintos eventos que ocurren alrededor del planeta.

"Jamás habría imaginado que la guerra regresaría con tanta fuerza al centro de la actualidad; no solo en mi región de origen, el Levante, sino también en mi patria adoptiva, Europa", mencionó.

El autor también expresó su preocupación por un retroceso en la democracia y el Estado de derecho a nivel mundial; sin embargo, negó sentirse "desesperado" ni "resignado" ante tal panorama y afirmó que "debemos ser conscientes de ello para poder avanzar".