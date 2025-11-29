Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

Fuentes periodísticas, así como documentos filtrados sobre la investigación en contra de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, apuntan a un posible soborno a altos funcionarios de la FGR, quienes habrían proporcionado al empresario datos sensibles de la investigación para favorecerlo.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Raúl Rocha Cantú, el empresario regiomontano que posee el 50 por ciento de la franquicia mexicana de Miss Universo, no es sólo un filántropo de la belleza. Era, según revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), un presunto operador clave en una red de delincuencia organizada dedicada al huachicol, tráfico de armas para cárteles y lavado de dinero. También, de acuerdo con información dada a conocer por Milenio y El País, llegó a corromper a la propia FGR mediante sobornos para obtener información que usaría luego a su favor.

El empresario mexicano, enfrentado a una orden de aprehensión librada por un Juez federal, no terminó esposado. En cambio, se acogió a un criterio de oportunidad: un pacto con la FGR que lo convirtió en testigo colaborador protegido, a cambio de entregar información sobre sus presuntos cómplices.

¿Cómo un hombre imputado por delitos graves obtuvo tan rápido este blindaje? Fuentes periodísticas, así como documentos filtrados sobre la investigación en su contra apuntan a un posible soborno a altos funcionarios de la propia FGR, quienes habrían proporcionado al empresario datos sensibles de la investigación para favorecerlo.

El caso expone grietas profundas en la justicia mexicana.

La corrupción en la FGR

El pasado 27 de noviembre Milenio publicó un texto en el cual señalan que Rocha Cantú habría pagado hasta dos millones de pesos a integrantes de la FGR con el objetivo de tener acceso a información sobre las investigaciones que había en su contra, así como de otros integrantes de la organización criminal a la que pertenecía.

La información publicada proviene de documentos de la orden de aprehensión girada en contra del empresario, a los que tuvo acceso el diario mexicano, en los cuales se menciona a Jacobo Reyes León, Daniel Roldán Morales, Mari Carmen Ramírez Rodríguez y Diego Adrián Mendoza Pérez, estos últimos servidores públicos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Según se lee en los documentos a los que tuvo acceso Milenio, Raúl Rocha Cantú "ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León a cambio de información, pues este último como intermediario le consigue información en la FEMDO"

A su vez, Daniel Roldán Morales, alias "El Inge" o "Dani", se encargaba de "transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl, tiene estaciones de servicio [gasolineras], las cuales provee con el combustible ilícito que obtiene la organización".

En el caso de Mari Carmen Ramírez Rodríguez y Diego Adrián Mendoza Pérez, ambos habrían recibido un pago por parte de Rocha Cantú a través de su esposa, Jeny Guzmán Cintora, en un encuentro ocurrido el 16 de diciembre de 2024.

Los documentos sobre el caso a los que tuvo acceso el diario mexicano detallan que, durante ese encuentro, los dos servidores públicos de la FEMDO recibieron el dinero de parte de la esposa del dueño de Miss Universo, con lo cual quedó evidenciado que "pertenecen a la organización criminal que es liderada por Jacobo a cambio de proveerle información de los asuntos que tienen interés relacionados en materia de hidrocarburos".

Otro de los señalados en la investigación es Paul Manrique Miranda, alias "Paul" o "El Comandante", exservidor público de la Fiscalía General de la República, con quien Jacobo Reyes León habría mantenido una relación directa y quien le proporcionaba información sobre investigaciones en su contra.

"Paul Manrique dejó bien relacionado a Jacobo con gente de la FEMDO y que les entrega 120 mil pesos al mes, ya que antes entregaba un millón 800, dos millones o millón y medio a gente de la FEMDO, aunado a que también de dichos eventos se desprende que Jacobo que unos de sus inmuebles que denomina como el Patio en Querétaro".

El pasado 26 de noviembre, la FGR informó que Mari Carmen Ramírez Rodríguez ya fue detenida por su presunta complicidad.

El pacto en la sombra

La cronología del caso es un rompecabezas de fechas sospechosas. El 6 de agosto de 2025, la FEMDO solicitó una orden de aprehensión ante un Juez en Almoloya de Juárez por delincuencia organizada, delitos contra la salud, tráfico de armas y huachicol.

El Juez se declaró incompetente y remitió el expediente a Querétaro, mientras un tribunal federal dilucidaba la jurisdicción. Fue en ese limbo procesal cuando Rocha actuó.

El 21 de octubre, el empresario se presentó ante la FEMDO para proponer su colaboración como testigo protegido, ofreciendo "datos fundamentales" sobre la red, sus finanzas y contactos con funcionarios y empresarios.

El 15 de noviembre, la orden de captura se libró finalmente, pero no se ejecutó. Cuatro días después, el 19 de noviembre –un día antes de la final de Miss Universo–, la FGR formalizó el acuerdo: Rocha entrega información a cambio de inmunidad o penas reducidas.

Según reportes de El Heraldo de Aguascalientes y fuentes internas citadas por Reforma, Rocha habría sobornado a una "alta funcionaria" de la FGR para obtener "oreja" en la investigación. Esta filtración le permitió anticiparse a la orden de aprehensión y negociar desde una posición de fuerza.

La FGR confirmó la indagatoria el 26 de noviembre, pero evadió detalles sobre Rocha: "Se están obteniendo datos fundamentales... su situación jurídica se informará cuando se ratifiquen las pruebas", indicó la Fiscalía a través de redes sociales.

Guatemala, por su parte, destituyó a Rocha como cónsul honorario en Toluca, alegando "evaluaciones internas" y cambio de domicilio no autorizado.