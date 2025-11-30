VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

El ISSSTE prometió investigar y sancionar al médico extranjero que fue captado en video agrediendo a personal de enfermería.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Ante la polémica que se desató a raíz de un video que evidenció a un médico de origen extranjero agrediendo a personal de enfermería y pacientes de un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ubicado en la Ciudad de México (CdMx), la dependencia informó que el doctor fue suspendido.

En la grabación que fue difundida en redes sociales se observa al especialista, quien fue identificado como Honore Registre Jean, discutiendo a gritos con otro hombre, presuntamente un enfermero; aparentemente, el conflicto se originó debido a un desacuerdo con el procedimiento para administrar medicamento a pacientes.

Mientras intercambiaban reclamos, el doctor se molesta al percatarse que está siendo grabado, por lo que lanza un par de golpes para tratar de que la otra persona deje de grabar, pero no lo consigue.

😡‼️MÉDICO EXTRANJERO AGREDE A ENFERMER0S Y PACIENTES DEL ISSSTE‼️🏥📹🔥 👉 El médico extranjero, identificado como Honore Registre Jean del #ISSSTE del Hospital Regional Ignacio Zaragoza, en #Iztapalapa, #CDMX, en plena agresión contra personal de enfermería y pacientes;… pic.twitter.com/IdQ9g1Bm5F — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 29, 2025

Según testimonios que aparecen en el video, este médico ha agredido en varias ocasiones, física y verbalmente a personal de enfermería del ISSSTE y a pacientes, además de que fue acusado de presuntamente obligar a pacientes a dejar el área de recuperación a pesar de no estar en condiciones de ser dados de alta.

Presuntamente, los hechos ocurrieron en el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Iztapalapa de la CdMx.

Luego de que este caso se hiciera viral en redes sociales, el ISSSTE informó en una publicación en redes sociales que tras conocer este caso se levantó el acta correspondiente y se determinó que el especialista sea suspendido temporalmente de su cargo.

La dependencia señaló que se llevará a cabo un proceso normativo para determinar cuál es la resolución definitiva, además de que recalcó que este caso se está atendiendo bajo criterios jurídicos y administrativos.