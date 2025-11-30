Defensa ajusta esquema para el servicio militar en 2026. ¿Qué cambia? Detalles aquí

A partir de 2026 el Servicio Militar Nacional se realizará en dos etapas con menor cantidad de sesiones durante el año con la finalidad de más jóvenes puedan cumplir con esta obligación cívica.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Tienes o cumplirás 18 años pronto? Alístate y prepara tu ingreso al Servicio Militar Nacional (SMN) pues a partir de enero de 2026 se reforzará el carácter obligatorio con una serie de cambios que deberás tomar en cuenta para obtener la Cartilla Militar.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dispuso la obligatoriedad de este servicio militar como parte de una obligación ciudadana de las y los mexicanos. Aquí te compartimos la información relativo al nuevo esquema que entrará en vigor a partir de enero de 2026.

¿Qué cambios habrá en el SMN?

De acuerdo con fuentes oficiales el SMN continuará siendo obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres. Como se acostumbró por varias décadas, las y los ciudadanos con 18 años cumplidos inician un trámite de registro y sorteo para determinar si serán "encuadrados" o "en disponibilidad" para cumplir por un lapso determinado de sesiones sabatinas con el servicio militar.

Sin embargo, Defensa dispuso cambios en la temporalidad para concluir con esta obligación:

La fase de adiestramiento se reduce de 44 sesiones a 26 sesiones divididas en dos etapas.

13 sesiones que inician el 14 de febrero y finalizarán el 9 de mayo.

13 sesiones para continuar con la segunda etapa que comenzará el 1 de agosto y concluirá el 24 de octubre de 2026.

La convocatoria para inscribirse al SMN se realizará durante los fines de semana de enero de 2026.

¿Por qué es importante contar con tu Cartilla del Servicio Militar Nacional? Porque al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo. Además, la cartilla amplía tus… pic.twitter.com/DwwsCXiXQ9 — @Defensamx (@Defensamx1) November 28, 2025

¿Qué documentos se necesitan para el SMN?

Al presentarse, las y los jóvenes deberán entregar en original y copia los siguientes documentos:

Acta de nacimiento certificada.

Comprobante de domicilio vigente.

Comprobante del máximo grado de estudios.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Además, se requiere presentar cuatro fotografías recientes, no digitalizadas, de 35 x 45 milímetros, que cumplan con las siguientes características:

De frente.

Con fondo blanco.

Ropa clara.

Sin retoques.

Sin lentes.

Sin accesorios.

Orejas descubiertas.

Cabello en su color natural.

¿Cuáles son las fases del registro?

El proceso incluye tres fases:

Alistamiento: Registro de jóvenes que cumplen 18 años, remisos y mujeres voluntarias.

Sorteo: Se determina si el conscripto cumplirá encuadrado o a disponibilidad.

Reclutamiento: Entrega de documentos durante enero.

¿Cuáles son los beneficios de contar con la cartilla militar liberada?

La institución militar destacó que contar con la Cartilla Militar liberada al cumplir con las dos etapas del SMN, contribuye a ampliar las oportunidades laborales y facilita trámites gubernamentales al fungir como una identificación oficial que acredita al portador como un ciudadano responsable.

El Ejército recordó que “se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”.