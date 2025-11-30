La CNPC prevé lluvias y temperaturas extremadamente bajas a causa del frente frío 17

El frente frío 17 se aproximará a territorio mexicano durante la tarde y noche de este sábado, de acuerdo con la alerta emitida por Protección Civil.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población este sábado debido a que durante los próximos tres días se esperan lluvias y temperaturas extremadamente bajas ocasionadas por el frente frío número 17.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío intenso afectará principalmente a las regiones norte, noroeste y oriente de la República Mexicana, mientras que en el sureste del país se podrían generar precipitaciones intensas.

Ante la posibilidad de un considerable descenso en la temperatura y la presencia de lluvia en varios estados del país, autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la ciudadanía para que tome las medidas necesarias y así prevenir daños a la salud y protegerse en caso de una emergencia.

🗞️ #ComunicadoCNPC: 𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗯𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗮 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝗯𝗮𝗷𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗶́𝗼 𝟭𝟳 𝗲𝗻 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲 𝘆 𝗻𝗼𝗿𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀.… pic.twitter.com/kL9LD1lCyM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 29, 2025

¿Qué pronostica el SMN?

De acuerdo con el pronóstico del SMN, durante el sábado 29, domingo 30 de noviembre y lunes 1 de diciembre se espera un clima adverso en distintas regiones del país, ocasionado por la presencia de diversos sistemas meteorológicos.

Durante este sábado, el frente frío 17 se aproximará al norte y noreste del país e interaccionará con otros sistemas meteorológicos, lo que ocasionará:

Descenso en la temperatura en entidades del norte, noreste y oriente de la República Mexicana.

Rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Evento de “Norte” muy fuerte en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Lluvias y chubascos en el sureste mexicano.

Medidas para protegerse de las bajas temperaturas