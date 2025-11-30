El PAN copia la estrategia de Morena: irá puerta por puerta a reclutar militantes

El PAN anunció que tiene planeado reclutar a 150 mil voluntarios que vayan casa por casa a buscar nuevos militantes.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- El Partido Acción Nacional (PAN) reveló este sábado que tiene planeado tocar puerta por puerta en todos los hogares mexicanos con el objetivo de reclutar a más militantes, una estrategia que ya fue implementada por Morena.

Esta propuesta fue presentada por el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, durante la XXVI Asamblea Nacional Ordinaria y la XX Asamblea Nacional Extraordinaria que se celebraron en la Ciudad de México (CdMx) este día.

“Adelanto que el siguiente gran proyecto de esta dirigencia será la construcción del mayor ejército de tierra y ejército digital que jamás haya tenido Acción Nacional. Reclutaremos a 150 mil personas por todo el país para que todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, estemos tocando puertas y corazones, no sólo faltando tres meses para la elección de renovación, llevando un mensaje de apertura y de defensa de nuestra patria, familia y libertad”, dijo el líder panista.

La #AsambleaNacionalPAN marca una nuevo rumbo, vamos a trabajar por México por la #PatriaFamiliaYLibertad 🔵🇲🇽 pic.twitter.com/5iEPUsvrnb — Acción Nacional (@AccionNacional) November 29, 2025

Además, el presidente nacional del PAN anunció los nuevos lineamientos para elegir a las candidatas y candidatos que representarán a Acción Nacional en las elecciones del 2027 y del 2030.

Como parte de los cambios en los estatutos del partido, Jorge Romero dio a conocer que las candidaturas estarán abiertas para toda la ciudadanía que desee competir por un cargo de elección popular con Acción Nacional, además de que se seleccionará a quienes cuenten con mayor respaldo social y no según el apoyo de las cúpulas del partido.

“El día de hoy decidimos juntas y juntos que se abran las puertas de Acción Nacional para todo aquel mexicano o mexicana de bien que quiera contribuir con su país [...] Nadie está excluido, todas las personas que quieran contender lo único que deben lograr es ser bien calificados por la gente y no por ninguna dirigencia. La auténtica meritocracia como método de selección de candidatos”, expresó Romero.

Otro de los anuncios hechos por el dirigente nacional del PAN es que se va a digitalizar el trámite de afiliación, por lo que este proceso será cien por ciento digital y accesible desde un teléfono celular.

Durante la asamblea panista, Jorge Romero adelantó que en el 2026 su partido presentará el llamado "Plan de Acción por México", en el cual plasmarán su proyecto de nación y propuestas en materia de seguridad, salud, economía, educación, ciencia, medio ambiente desarrollo social, campo y administración pública.

El líder panista también refrendó su intención de que, en las elecciones presidenciales de 2030, lucharán por sacar a Morena y la Cuarta transformación del Gobierno. "No tengan la menor duda, si trabajamos unidas y unidos con estrategia en el 2027 vamos a recuperar los equilibrios en la Cámara de Diputados y en el 2030 vamos a sacar al cártel de Morena de Palacio Nacional", afirmó.