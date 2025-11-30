López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

López Obrador sorprendió al reaparecer en un video para promocionar su nuevo libro: Grandeza. El izquierdista aprovechó para contar un poco de lo que ha hecho desde que decidió jubilarse.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo por tres razones volvería a luchar en las calles: si atentaran contra la democracia, para apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo en caso de intentos de golpe de Estado, y para defender la soberanía de México.

"Apoyar mucho a la Presidenta. Yo no voy a recorrer el país, les comentaba, para presentar el libro porque voy a seguir retirado, jubilado. Sólo saldría a la calle por tres razones. Una: si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, que hacían los grandes fraudes los potentados, los oligarcas o los corruptos para que el Gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera porque para el pobre tiene un significado distinto la democracia", aseguró en un video compartido en su canal de YouTube.

De acuerdo con López Obrador, "para el pobre, la democracia es la sobrevivencia, es poder mantener a la familia, es tener ingresos para garantizar la salud y el estudio de los hijos"; mientras que "para el que tiene recursos, puede ser un deber cívico y no pasa nada". "Por eso hay quienes votan por los candidatos o las candidatas más guapas o más guapos, pero para el pobre es su sobrevivencia", afirmó.

La segunda razón por la que regresaría a las calles es para defender a Sheinbaum Pardo si hay intentos de golpe de Estado. "Si la acosan, salgo. Entonces sí. Pero eso no creo que pase. De todas maneras no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle", añadió.

"Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería a defender la soberanía de México porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonia de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle", destacó AMLO.

Esta es la segunda ocasión que Andrés Manuel López Obrador reaparece después de haber dejado la Presidencia de México, ya que, tal y como lo había anunciado, se retiró de la vida pública una vez que le entregó la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 1 de octubre de 2024.

Amigas y amigos: Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y… pic.twitter.com/F8Q0FZpK83 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 30, 2025

La primera aparición del político tabasqueño se dio apenas el 1 de junio, cuando salió de su quinta en Palenque, Chiapas, para votar en la histórica elección judicial que impulsó durante su Gobierno con el objetivo de que la ciudadanía pudiera elegir a sus juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros.

Hoy, el motivo de su irrupción en redes sociales fue la promoción de su nuevo libro, Grandeza, el cual trabajó en cuanto terminó su sexenio para tratar de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo. También adelantó que el próximo año lanzará otra obra titulada Gloria.