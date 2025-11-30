Netanyahu solicita a Presidente de Israel orden de clemencia en juicio por corrupción

Europa Press

30/11/2025 - 8:39 am

Benjamin Netanyahu solicitó al Presidente de Israel que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción.

El Presidente Isaac Herzog anunció que evaluará los pormenores de una "solicitud extraordinaria" antes de emitir una decisión.

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, solicitó formalmente al Presidente del país, Isaac Herzog, que emita una orden de clemencia y le exima definitivamente de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción al que está siendo sometido el jefe del gobierno israelí.

En su misiva, Netanyahu explica que, a pesar de su interés personal en "llevar a buen término" el proceso judicial al que está siendo sometido, el procedimiento está causando tal inestabilidad que no ve más solución que acelerar su conclusión para "reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo".

"Por lo tanto, y a pesar de mi interés personal en demostrar mi inocencia hasta mi completa absolución, creo que el interés público dicta lo contrario", dijo el Primer Ministro israelí.

"Por mi responsabilidad pública, como Primer Ministro, de intentar lograr la reconciliación entre las partes del pueblo, no me cabe duda de que la conclusión del juicio ayudará a reducir la tensión en el debate que se ha suscitado en torno al mismo", aseveró antes de esgrimir una vez más el conflicto en Gaza como motivo prioritario de su petición.

"Ante los desafíos de seguridad y las oportunidades políticas que enfrenta actualmente el Estado de Israel, me comprometo a hacer todo lo posible para sanar las divisiones, lograr la unidad del pueblo y restaurar la confianza en los sistemas del Estado, y espero que todos los poderes del Estado hagan lo mismo", indicó.

El Primer Ministro está señalado en tres causas por una batería de delitos, entre ellos el de fraude o aceptación de sobornos, si bien acusó que todo forma parte de una persecución política. De hecho, logró volver al poder para un sexto mandato ya con los procesos abiertos, a finales de 2022.

Entre las acusaciones en su contra se encuentra el uso indebido de poder para presionar a los medios de comunicación y que difundan información favorable del gobierno. Uno de los casos se remonta al año 2000, cuando trató supuestamente de llegar a un acuerdo con el diario Yedioth Aharonot para que hablara de forma positiva de su administración a cambio de impulsar una legislación que perjudicara a su principal competencia, el diario Israel Hayom.

Desde el estallido de la guerra de Gaza, Netanyahu ha lamentado que el proceso en su contra ha sido un lastre que le ha impedido ejecutar con normalidad su tarea. El Primer Ministro ha presentado numerosas peticiones de aplazamiento en sus comparecencias ante el Tribunal, citando cuestiones de salud, seguridad o visitas diplomáticas.

Hace dos semanas, el Presidente de Estados Unidos (EU) y gran aliado de Netanyahu, Donald Trump, dio un paso más al enviar una carta a Herzog para pedirle que sopesara directamente el indulto para el Primer Ministro al asegurar que el caso judicial está "políticamente motivado" desde 2020 y afirmar que los delitos de los que se acusa a Netanyahu son "cargos injustos con el fin de hacerle un gran daño".

La Presidencia israelí procede a estudiar la petición

En su primera respuesta, la oficina de la Presidencia de Israel eludió pronunciarse de forma inmediata e indicó que estudiará la situación a conciencia.

"Se trata de una solicitud de clemencia extraordinaria con importantes implicaciones. Tras recibir todas las opiniones, el Presidente del Estado la considerará con responsabilidad y seriedad", se lee en la nota.

Benjamin Netanyahu solicitó al Presidente de Israel que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción.
El Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de la ONU en Nueva York, el 26 de septiembre de 2025. Foto: Li Rui, Xinhua

La oficina del Presidente Herzog, en su comunicado, detalla que la solicitud fue presentada al Departamento Jurídico de la Presidencia por el abogado del Primer Ministro, Amit Hadad, y desde ahí será transferida al Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia, "que recabará las opiniones de todas las autoridades competentes".

"Posteriormente, estas opiniones se transmitirán a la Asesora Jurídica de la Presidencia y a su equipo para que formulen una opinión adicional para el Presidente", momento en que Herzog adoptará una decisión al respecto, concluye el comunicado.

Europa Press

Europa Press

