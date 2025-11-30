El número de muertos por incendio en Hong Kong se eleva a 146; hay 100 desaparecidos

El incendio registrado en el gran complejo de apartamentos Wang Fuk es considerado como una de las mayores tragedias en la historia de Hong Kong.

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS).- El nuevo balance de las autoridades de Hong Kong elevó este domingo a 146 los muertos en el catastrófico incendio del pasado miércoles en el gran complejo de apartamentos Wang Fuk, mientras que un centenar de personas, aproximadamente, todavía están pendientes de localizar.

Un total de 79 personas resultaron heridas como consecuencia de la deflagración, según las últimas estimaciones de la Policía hongkonesa, que no da más detalles sobre su estado.

El incendio, una de las mayores tragedias de la historia del territorio, provocó una investigación sin precedentes sobre los métodos de edificación en Hong Kong. Al menos ocho personas han sido detenidas, tres de ellas directamente vinculadas a las obras de renovación del complejo de apartamentos.

A la espera de las conclusiones definitivas, se sospecha que los materiales de los andamios y otros empleados en la renovación del complejo, como la espuma de protección en las ventanas, acabaron por acelerar el incendio e imposibilitar la evacuación segura de todos los residentes.

El de Wang Fuk es ya el incendio más letal desde 1948 en Hong Kong, cuando una explosión seguida de un incendio en un almacén en Shek Tong Tsui mató al menos a 176 personas.

Las autoridades de Hong Kong intentan contener la ira de la población

El incendio representa una verdadera crisis para las autoridades hongkonesas, completamente subsirvientes al gobierno chino, que han comenzado a actuar para sofocar cualquier foco de protesta.

Como ejemplo, la Policía de Seguridad Nacional de la ciudad detuvo en las últimas horas a un individuo que había abierto una petición exigiendo al gobierno que tomara medidas de seguimiento tras el incendio, según informó el South China Morning Post este pasado sábado, citando a una persona familiarizada con el asunto.

Anteriormente, la Oficina para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional de Hong Kong avisó que tomaría medidas contra cualquiera que intentara utilizar el incendio para avivar el malestar o poner en peligro la seguridad nacional. Un portavoz policial se ha limitado a asegurar, en declaraciones a Bloomberg, que las fuerzas de seguridad "tomarían medidas según las circunstancias reales y de conformidad con la Ley".

La acción del gobierno subraya su sensibilidad ante cualquier disturbio público, una reacción derivada de las protestas de 2019 que sacudieron la ciudad antes de que Pekín impusiera su Ley de Seguridad Nacional en 2020, silenciando eficazmente la disidencia. Hong Kong ha trabajado para reconstruir su imagen desde la represión y tras los estrictos controles impuestos durante la COVID-19, que generaron críticas de algunos gobiernos occidentales.

El incendio también se produce mientras el gobierno se prepara para sus elecciones legislativas, ampliamente promocionadas, de la próxima semana. Las últimas elecciones de 2021 -las primeras celebradas bajo el sistema electoral "sólo para patriotas" impuesto por Pekín- registraron una participación históricamente baja debido al boicot de los votantes.

Las elecciones legislativas se celebrarán según lo previsto el 7 de diciembre y la campaña se reanudará el jueves, según informaron personas familiarizadas con el asunto, también a Bloomberg.