VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

Redacción/SinEmbargo

30/11/2025 - 9:37 am

AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza" con un video compartido en redes sociales y que fue grabado desde su rancho en Palenque, Chiapas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nuevo libro de AMLO está por publicarse: Sheinbaum; no confirma gira del expresidente

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Histórico: 13.4 millones dejan la pobreza con AMLO y 2 millones, la pobreza extrema

AMLO reapareció en un video para presentar su nuevo libro Grandeza, el cual escribió tras concluir su sexenio como Presidente de México.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).-El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció de nueva cuenta en un video compartido en redes sociales, en el cual compartió un mensaje para pedir que no haya división en el país y recalcó que actualmente se encuentra jubilado, por lo que rechazó ser el "poder tras el trono".

El tabasqueño grabó el material desde su quinta en Palenque, Chiapas, con el objetivo de presentar su nuevo libro Grandeza.

"Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", escribió en su cuenta de X.

El tabasqueño detalló que en este texto es una investigación acerca de la historia cultural de las civilizaciones prehispánicas, como los olmecas y los mayas, además de que adelantó que el próximo año publicará un segundo libro de esta serie que se titulará Gloria.

 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Repensar las nuevas masculinidades

“El sino del escorpión ha compartido lecturas… en torno los patrones tradicionales del comportamiento masculino y sus...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

El retorno tan temido de López Obrador
Por Álvaro Delgado Gómez

El retorno tan temido de López Obrador

+ Sección

Galileo

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Un estudio de la Universidad de Cambridge ofrece una ventana a las emociones caninas y reveló por qué algunos perros son más temerosos, enérgicos o agresivos.

Genes vinculan comportamiento emocional de humanos y golden retriever, según estudio

Café

Café podría retardar el envejecimiento de personas con enfermedades mentales graves

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú
2

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
3

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

Alejandra Cuevas y Laura Moran, sobrina política y cuñada de Alejandro Gertz Manero.
4

El único caso donde Gertz avanzó como Fiscal fue el de la demanda contra su familia

5

Expulsan al Santa de Coca

AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza" con un video compartido en redes sociales y que fue grabado desde su rancho en Palenque, Chiapas.
6

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

Benjamin Netanyahu solicitó al Presidente de Israel que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción.
7

Netanyahu solicita a Presidente de Israel orden de clemencia en juicio por corrupción

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
8

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

9

Los grandes acaparadores no pagan por el 80% del agua para uso industrial y servicios

La Jueza Gabriela Villeda determinó que el bebé abandonado por sus padres el pasado 11 de febrero en Tultitlán, Estado de México, será dado en adopción.
10

Bebé abandonado en Tultitlán, Edomex, será dado en adopción; abuelas no lo visitaron

11

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

La Jueza federal rechazó otorgar una suspensión para que los casinos de Salinas Pliego puedan acceder de nuevo a sus cuentas.
12

Jueza rechaza suspensión para desbloquear las cuentas de casino de Salinas Pliego

Obra Loco Amor
13

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela
14

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

Gertz
15

Jubilación dorada

Destacadas

Ver sección
Destacadas
AMLO presentó su nuevo libro "Grandeza" con un video compartido en redes sociales y que fue grabado desde su rancho en Palenque, Chiapas.
1

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

Benjamin Netanyahu solicitó al Presidente de Israel que emita una orden de clemencia y le exima de cualquier responsabilidad en el juicio por corrupción.
2

Netanyahu solicita a Presidente de Israel orden de clemencia en juicio por corrupción

Obra Loco Amor
3

Una relación tóxica, caos, un motel y el peso del pasado en la obra Loco amor

4

Gertz compareció en el Senado una vez en 7 años. Y la oposición se rindió a sus pies

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.
5

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

El PAN reveló que tiene planeado ir puerta por puerta para reclutar a más militantes, una estrategia que ya fue implementada por Morena.
6

El PAN copia la estrategia de Morena: irá puerta por puerta a reclutar militantes

El Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por una estrategia militarizada que despierta expectativas y temores.
7

CLOSE UP ¬ Noboa usa modelo de Calderón en Ecuador y, como en México, siembra muerte

Protección Civil alertó a la población debido a las lluvias y temperaturas extremadamente bajas ocasionadas por el frente frío número 17.
8

La CNPC prevé lluvias y temperaturas extremadamente bajas a causa del frente frío 17

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) dispuso la obligatoriedad de este servicio militar como parte de una obligación ciudadana de las y los mexicanos.
9

Defensa ajusta esquema para el servicio militar en 2026. ¿Qué cambia? Detalles aquí

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
10

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

La Confederación de Cámaras Industriales externó esté sábado un reconocimiento a la designación de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la FGR.
11

La Concamin reconoce a Godoy al frente de la FGR; "valoramos su trayectoria", dice

La ceremonia de inauguración de la FIL Guadalajara 2025 contó con la participación del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y del escritor Amin Maalouf.
12

La FIL Guadalajara inicia con un galardón a Amin Maalouf y la asistencia de Ebrard