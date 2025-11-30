VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

AMLO reapareció en un video para presentar su nuevo libro Grandeza, el cual escribió tras concluir su sexenio como Presidente de México.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).-El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reapareció de nueva cuenta en un video compartido en redes sociales, en el cual compartió un mensaje para pedir que no haya división en el país y recalcó que actualmente se encuentra jubilado, por lo que rechazó ser el "poder tras el trono".

El tabasqueño grabó el material desde su quinta en Palenque, Chiapas, con el objetivo de presentar su nuevo libro Grandeza.

"Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", escribió en su cuenta de X.

El tabasqueño detalló que en este texto es una investigación acerca de la historia cultural de las civilizaciones prehispánicas, como los olmecas y los mayas, además de que adelantó que el próximo año publicará un segundo libro de esta serie que se titulará Gloria.