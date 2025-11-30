El expresidente lanzará dos libros. “Grandeza” sale ahora y el próximo año, “Gloria”

El libro Grandeza, escrito por el expresidente López Obrador, presenta una investigación acerca de la historia cultural de las civilizaciones prehispánicas.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó este domingo su nuevo libro titulado Grandeza, mismo que escribió durante su retiro de la vida pública, además de que anunció que el próximo año publicará un segundo texto de la serie, que se titulará Gloria.

El tabasqueño reapareció en un video, grabado en la quinta "La Chingada" en Palenque, Chiapas, en el cual contó que tras retirarse de la práctica política tomó la decisión de dedicarse a escribir textos en los que se expliquen los fundamentos de lo que bautizó como "humanismo mexicano", uno de los pilares de la llamada cuarta transformación (4T).

"Pensé a qué dedicarme y decidí dedicarme a hacer teoría, a escribir. Siempre he sostenido que la política es pensamiento y es acción [...] yo fundamentalmente fui un hombre de acción en mi quehacer público, político, y ahora estoy escribiendo, estoy haciendo teoría. Es teoría y práctica la política", mencionó.

Amigas y amigos: Les comparto este video sobre mi libro Grandeza. Se trata de reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a la civilización negada, como diría Guillermo Bonfil Batalla, porque gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y…

AMLO reveló que tiene planeado escribir dos libros para explicar cada uno de los dos pilares que fundamentan el "humanismo mexicano": uno sobre la grandeza cultural de México, que ya está disponible, y otro acerca de la historia política del país, que será publicado en el 2026.

"Les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México, así se llama, Grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar Gloria", contó.

El expresidente detalló que en su primer libro escrito durante su retiro presenta una investigación de más de un año acerca del surgimiento de las culturas prehispánicas, como los olmecas y los mayas, la importancia su herencia cultural, así como las atrocidades cometidas durante la Conquista.

"A mi me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver como marcaban, herraban, con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos, y otros horrores", recalcó.

AMLO no hará gira para promocionar sus libros

A pesar de que el expresidente López Obrador declaró que le gustaría hacer una gira por el país para presentar sus libros Grandeza y Gloria, aseguró que no tiene planeado salir de su retiro, especialmente para "no hacerle sombra" a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México o a las plazas públicas, me gustaría mucho, pero ya me retiré de la actividad política, no hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos y unidos", apuntó.

AMLO recalcó que no dejará su retiro para promocionar sus libros en eventos públicos, además de que recalcó que sólo hay tres razones por las cuales estaría dispuesto a dejar su jubilación para regresar a la actividad política.