Honduras elige Presidente en medio de tensiones, denuncias y un electorado indeciso

La jornada electoral de Honduras es de vital importancia, ya que el futuro del país podría quedar en manos de la candidata de la izquierda o de alguno de los dos abanderados de la derecha.

Ciudad de México/Tegucigalpa, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Honduras elige este domingo a su nuevo Presidente en unas elecciones generales marcadas por diversas tensiones, acusaciones cruzadas de fraude, un electorado con altos niveles de indecisión y la intromisión de Donald Trump.

Más de seis millones de hondureñas y hondureños están convocados a votar por alguna de las candidaturas que buscan suceder a la Presidenta Xiomara Castro, quien obtuvo la mayoría absoluta en los comicios de 2021.

Según las encuestas, la disputa de la Presidencia está sólo entre tres de los cinco candidatos: Rixi Moncada, del oficialista Libre; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Además, hoy están en juego 298 alcaldías, 128 diputaciones del Congreso Nacional y 20 representaciones del Parlamento Centroamericano, entre otros cargos.