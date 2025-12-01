EN VIVO

Izquierda y derecha disputan Honduras con injerencia de Trump. Inicia conteo de votos

Redacción/SinEmbargo

30/11/2025 - 6:00 pm

Honduras elige a su nuevo Presidente en unas elecciones marcadas por tensiones, acusaciones cruzadas de fraude y un electorado con altos niveles de indecisión.

La jornada electoral de Honduras es de vital importancia, ya que el futuro del país podría quedar en manos de la candidata de la izquierda o de alguno de los dos abanderados de la derecha.

Ciudad de México/Tegucigalpa, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Honduras elige este domingo a su nuevo Presidente en unas elecciones generales marcadas por diversas tensiones, acusaciones cruzadas de fraude, un electorado con altos niveles de indecisión y la intromisión de Donald Trump.

Más de seis millones de hondureñas y hondureños fueron convocados a votar por alguna de las candidaturas que buscan suceder a la Presidenta Xiomara Castro, quien obtuvo la mayoría absoluta en los comicios de 2021.

Según las encuestas, la disputa de la Presidencia está sólo entre tres de los cinco candidatos: Rixi Moncada, del oficialista Libre; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Además, hoy están en juego 298 alcaldías, 128 diputaciones del Congreso Nacional y 20 representaciones del Parlamento Centroamericano, entre otros cargos.

Actualizaciones en vivo

    Lo dice el reportero

