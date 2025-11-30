El Plan Michoacán avanza: SSPC destaca 134 detenidos y 425 kilos de droga asegurados

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el estado se desplegaron más de 10 mil elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y la SSPC.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció este domingo una conferencia de prensa para presentar los primeros resultados tras la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre los que destacan la detención de más de 130 presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de cientos de kilos de metanfetamina y otras drogas.

Dicha estrategia fue implementada por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a raíz del homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue asesinado a tiros durante un evento público el 1 de noviembre.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fueron desplegados un total de dos mil 514 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC.

Detalló que como resultado de la implementación de esta estrategia, del 10 al 26 de noviembre del 2025, se logró la detención de 134 personas presuntamente implicadas en distintos delitos, además de que se decomisaron 425 kilos de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

También se aseguraron varias toneladas se precursores químicos para la elaboración de estupefacientes, armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos y material explosivo, además de varios vehículos.

"Por instrucciones de la Presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía", apuntó García Harfuch.

Avanza investigación sobre el homicidio de Carlos Manzo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también informó los avances en las investigaciones en torno al caso del homicidio del Alcalde Carlos Manzo, entre los que destaca la detención del presunto autor intelectual y del supuesto responsable de reclutar quienes participaron en el atentado contra el edil.

García Harfuch resaltó que el 18 de noviembre fue detenido Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", quien fue señalado como presunto autor intelectual del asesinato del Edil de Uruapan, además de que supuestamente coordinó a la célula que perpetró el atentado mediante una aplicación de mensajería cifrada.

Por otra parte, siete elementos de la Policía Municipal que integraban el primer círculo de escoltas del Presidente Municipal fueron detenidos tras ser acusados de presuntamente no cumplir con su deber de proteger al Alcalde.

Además, fue detenido un sujeto identificado como Jaciel Antonio "N", quien presuntamente es responsable de reclutar a personas internadas en centros de rehabilitación para integrarse a células delictivas; según las indagatorias, este hombre habría reclutado a dos de los sujetos que participaron en el asesinato de Manzo.