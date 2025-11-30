Harfuch descarta dinero del narco en Miss Universo; "no tenemos indicios", afirma

El Secretario de Seguridad sostuvo que no hay elementos que evidencien nexos entre el dinero del narcotráfico y el certamen de Miss Universo que declaró ganadora a la mexicana Fátima Bosch.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).-El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó este domingo que existan indicios de dinero proveniente del narcotráfico en el certamen Miss Universo, tras la investigación en curso contra el empresario Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen de belleza.

"No tenemos ningún indicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal, con las investigaciones correspondientes”, afirmó el titular de la SSPC.

En conferencia de prensa se le preguntó sobre el caso del empresario regiomontano, Rocha Cantú, a quinen la Fiscalía General de la República (FGR) lo señala de ser presunto responsable de lavado de dinero, narcotráfico, huachicoleo y sobornos.

“La investigación a la que usted se refiere derivó en 13 órdenes de aprehensión, como ya se informó en su momento, una de ellas es esta persona, que se hicieron en coordinación, en plena coordinación con la Fiscalía General de la República, con una investigación conjunta entre la propia Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, todos aportamos información para esta investigación”, agregó Harfuch sin dar más detalles.

El pasado 26 de noviembre la Fiscalía reveló que sostiene una investigación en contra de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, así como de otras 12 personas por "delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas".

Prevé mejor coordinación con la FGR

Por otra parte, el Secretario de Seguridad aseveró que con la llegada de Ernestina Godoy Ramos como encargada del Despacho de la FGR “va a mejorar la coordinación” entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y esta dependencia.

Al pueblo de México: Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia… pic.twitter.com/6ODsDJCgOI — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) November 28, 2025

El funcionario federal también destacó que los recientes cambios anunciados en la Fiscalía coadyuvarán con la tarea de mejorar la cooperación interinstitucional.

“Lo que buscamos es eso, fortalecer la coordinación. Teníamos una muy buena coordinación. Ahora, con la reestructuración que la licenciada Ernestina Godoy está comenzando a hacer, pues esperamos todavía una mejor coordinación. Estamos convencidos de que así va a ser”, subrayó.

La encargada de despacho de la FGR nombró el pasado 29 de noviembre a Héctor Elizalde Mora como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); a César Oliveros Aparicio como el designado para operar la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR; y Laura Ángeles Gómez, quien estará al frente de la Oficialía Mayor.