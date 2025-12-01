Campañas contra la 4T "nos fortalecen", dice CSP; destaca reducción de la pobreza

Redacción/SinEmbargo

30/11/2025 - 7:21 pm

Claudia Sheinbaum sostuvo este domingo que lo único que hacen las campañas en contra de su Gobierno y de la Cuarta Transformación es "fortalecernos".

Sheinbaum promete que con Tren Maya bajará la gasolina; destaca aumento al salario

DATOS ¬ El alza de 116% al salario fue clave para sacar a 13.4 millones de la pobreza

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

Claudia Sheinbaum señaló que los intentos por frenar el avance de la Cuarta Transformación provienen de sectores conservadores y de intereses externos que se oponen a gobiernos que defienden a sus pueblos. 

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) sostuvo este domingo que las campañas emprendidas por la oposición en contra de su Gobierno y de la Cuarta Transformación no cumplen con el objetivo de debilitar al movimiento, sino, por el contrario, lo fortalecen.

“Cuando viene toda esta andanada, estas campañas en redes sociales contra la transformación, muchas de ellas promovidas desde aquí, desde los conservadores, y muchas, muchísimas, traídas desde fuera, de aquellos que no quieren que haya gobiernos en el mundo que defiendan a su pueblo, cuando vienen todas estas campañas, lo único que hacen es fortalecernos”, afirmó durante la reapertura de un hospital en el estado de Morelos.

En la ceremonia, la mandataria aludió a los logros conseguidos en siete años de gobiernos al servicio de las y los mexicanos, cuya orientación política denominada "humanismo mexicano", ha conseguido sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas de la pobreza.

Asimismo, desestimó las declaraciones que atacan la política salarial de su Administración y la de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que han logrado incrementos salariales en los últimos años.

"Nos llegaron a decir, fíjense nada más, que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo no iba a haber inversión extranjera directa, que si aumentaba el salario mínimo, se iba a ahuyentar a todas las inversiones", sentenció la mandataria.

Sheinbaum Pardo dijo que lo que se buscaba realmente en el pasado neoliberal eran salarios de hambre para el pueblo de México. "Aumentó el salario mínimo en 125 por ciento y no hay inflación, el peso está sólido y estamos en el récord de inversión extranjera directa en toda la historia de México", destacó.

En el contexto de la reapertura del Hospital del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadorers del Estado (ISSSTE), "Dr. Carlos Calero Elorduy", la titular del Ejecutivo federal recordó que se está consolidando el sistema de salud en México “porque en unos años queremos que quienes sean derechohabiente del ISSSTE, o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pueda ir a cualquiera de los hospitales, y que no tenga que ir solo al hospital que le corresponda, o el centro de salud”.

Sheinbaum cerró su mensaje reafirmando que el humanismo mexicano, sustentado en la memoria histórica y la justicia social, seguirá guiando la transformación del país frente a cualquier intento por desacreditarla.

