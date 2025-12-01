¿Separas tus residuos? La CdMx lanza campaña informativa; será obligatorio en 2026

La iniciativa busca que las y los capitalinos transformemos viejos hábitos al desechar "basura" en un nuevo sentido común en la gestión de los residuos de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Vives en la Ciudad de México (CdMx) y acostumbras a mezclar los residuos orgánicos con los inorgánicos? Prepárate para transformar esos hábitos y contribuir con una mejor separación de estos a partir de enero de 2026, fecha a partir de la cual será algo obligatorio en la capital.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este domingo la campaña “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar” con la finalidad de tener un mejor aprovechamiento de los "desperdicios" y una clasificación residual óptima que permita separar adecuadamente la "basura".

Aquí te compartimos los detalles de esta iniciativa del Gobierno capitalino que contempla los siguientes lineamientos.

👏 Durante todo el mes de diciembre difundiremos la campaña #TransformaTuCiudadCadaResiduoEnSuLugar para promover la separación de los residuos y el reciclaje. ♻️📈 🤝 Tenemos un compromiso claro, en coordinación con Secretarías del Gobierno de la Ciudad de México y el apoyo de… pic.twitter.com/IANUDyjqnD — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 30, 2025

¿En qué consiste la iniciativa?

De acuerdo con las autoridades, las y los ciudadanos debemos resignificar nuestro entendimiento de lo que significa "basura". La Jefa de Gobierno explicó que basura es un desecho que ya no se puede utilizar; y de lo que se trata es de habituarnos a nombrar lo que ya no puede utilizarse como "residuo", que refiere a algo reutilizable, pues el objetivo es transformarla y que los desechos tengan un valor para su reciclaje y reutilización.

Por ello, es importante:

No mezclar los residuos con basura.

Separar residuos orgánicos de los inorgánicos.

Separar los residuos inorgánicos dependiendo de su material: plásticos, aluminio, cartón, etc.

Desechar la basura en contenedores separados: desperdicios procedentes del baño y otros materiales que ya no podrán reutilizarse.

🫶 En enero de 2026 damos un paso más hacia la sustentabilidad con la nueva separación de residuos, aquí te explicamos cómo deberás hacerlo y que destinos tendrán. 😱 pic.twitter.com/Wo5Wn9zAUI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) October 23, 2025

¿Cuándo se recolectarán los residuos?

Las autoridades detallaron que los camiones designados para la recolección de los residuos pasarán en días específicos de la semana de acuerdo a su tipo:

Lunes, miércoles, viernes y domingo se llevará a cabo la recolección de residuos reciclables, como son botellas, cartón y aluminio, así como los no reciclables, entre ellos los procedentes del baño y otros.

Martes, jueves y sábado se llevará a cabo la recolección de los desechos orgánicos, como son los restos de comida.

Asimismo, se informó que:

56 por ciento de los residuos son orgánicos.

22 por ciento inorgánicos que se reciclan.

22 por ciento restante pertenece a inorgánicos no reciclables.

Ampliación de la infraestructura

Durante el 2005 se destinaron más de 150 millones de pesos para la compra de la infraestructura necesaria para convertir los residuos en composta, a través de una gran planta en el Bordo Poniente y que se estima esté funcionando para enero próximo.

La titular del Ejecutivo local añadió que se prevé, para 2026, la compra de dos plantas más para la zona sur-oriente de la Ciudad de México, y, en 2027, otras dos más, lo que dará un total de cinco plantas, con lo que se evitará el gasto de recursos en la transportación de residuos.