"Pichón", miembro de célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU felicita a Gabinete

Redacción/SinEmbargo

30/11/2025 - 8:12 pm

"Pichón", miembro de una célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU aplaude acción

Tras repeler una agresión, elementos de la Semar abatieron a "Pichón", brazo del "Chapo Isidro", presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa. Ronald Johnson, Embajador de EU en México, celebró la acción.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Fuerzas federales abatieron en Sinaloa a Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", señalado como el brazo derecho del "Chapo Isidro", presunto líder de una célula del Cártel de Sinaloa. La acción fue celebrada por Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México.

De acuerdo con información revelada por las autoridades mexicanas, la muerte de "Pichón" se dio a raíz de un enfrentamiento con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes efectuaban dos órdenes de cateo en domicilios asociados con el narcotraficante.

"Los efectivos navales, al realizar recorridos de seguridad, fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que, al ver en peligro su vida repelieron la agresión y controlaron la situación", indicó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Como resultado del enfrentamiento, Inzunza Coronel perdió la vida en el lugar, mientras que otras dos personas identificadas como Adelemo Pérez Hernández ("Lemu") y Miguel Ángel Villalba Castillo, respectivos operador logístico y sicario de la organización criminal, fueron detenidos.

Asimismo, en la operación se aseguraron "dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares, además, se ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguró un fusil, cartuchos, una camioneta, mil 425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes".

Las autoridades resaltaron que "El Pichón" junto a padre, Pedro Inzunza Noriega, exlíder del Cártel de los Beltrán Leyva, son buscados en Estados Unidos por delitos de narcoterrorismo.

EU felicita a México por la operación

A raíz de esta acción, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó al Gobierno mexicano "por su exitosa operación" en contra del Cártel de Sinaloa.

Mediante una publicación en redes sociales, Johnson destacó el abatimiento de "Pichón", así como las dos detenciones logradas y el aseguramiento de armas, drogas, laboratorios, vehículos y precursores químicos.

"Pichón estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes", señaló el diplomático.

De igual forma, indicó que este y otros resultados son un reflejo de lo que Estados Unidos y México son capaces de lograr "cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza" para la ciudadanía de ambas naciones. "¡La justicia prevalecerá!", concluyó.

