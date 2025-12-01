¡Ahorra al volar por el AIFA! La SICT lanza programa para exentar peaje en el Edomex

Conecta AIFA ofrece una tarifa preferencial de cero pesos en las casetas de cobro autorizadas para quienes cuenten con un vuelo confirmado con origen o destino en dicha terminal aérea.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- ¿Eres usuario frecuente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y utilizas el AIFAPASS para arribar a este aeropuerto? Ahora este programa de exención de peaje cambia su modalidad de paso y se apertura el programa Conecta AIFA. Aquí te explicamos en qué consiste esta nueva modificación.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó el día de ayer el lanzamiento del programa Conecta AIFA para las y los usuarios del aeropuerto de Santa Lucía. El llamado AIFAPASS evolucionó a Conecta AIFA y la exención del cobro en casteas del Estado de México se mantiene.

¿En qué se distingue Conecta AIFA de AIFAPASS?

Dos años después de la inauguración del AIFA, el Gobierno aplicó el beneficio de la exención para promover los vuelos y desahogar la carga de trabajo en el de la Ciudad de México (AICM).

El AIFA PASS libraba de peaje a los usuarios del aeropuerto en algunas autopistas mexiquenses. Para ello, los pasajeros que llegaban en un vehículo ligero tenían que registrarse en la aplicación digital, en la que se validaban los datos y se generaba un código QR temporal de uso único por sentido.

Ahora, es más sencillo el procedimiento, basta con tener a la mano el pase de abordar.

Ya no más AIFAPASS, ahora evoluciona y se convierte en #ConectaAIFA; puedes seguir exentando el pago de peaje, solo presentando tu pase de abordar en las casetas de cobro de las autopistas que conectan con el #AIFA.

¿En qué consisten los beneficios de Conecta AIFA?

El benefició de exención de peaje en las casteas de cobro de las autopistas mexiquenses que conectan con el AIFA, se mantiene.

Los beneficios para los usuarios son los siguientes:

Viaja sin pagar peaje: Con Conecta AIFA, olvídate de los costos adicionales. Desplázate por las autopistas y plazas de cobro autorizadas con tarifa cero.

Simple y práctico: Sólo necesitas contar con un vuelo confirmado desde o hacia el AIFA para activar tu beneficio Conecta AIFA.

Amplia cobertura: Disfruta de una red extensa de autopistas y 30 plazas de cobro participantes, que hacen más fácil y accesible tu llegada o salida del aeropuerto.

¿Cuáles son las plazas de cobro participantes?

Libramiento Norte de la Ciudad de México.

México-Querétaro.

México-Pachuca.

Circuito Exterior Mexiquense.

Peñón-Texcoco.

Ecatepec-Pirámides.

Pirámides-Texcoco.

¿Cómo usar el beneficio Conecta AIFA?

El o la usuaria sólo debe tener en cuenta tres sencillos pasos:

Tener a la mano el pase de abordar del vuelo correspondiente, ya sea impreso o en formato digital en el dispositivo móvil.

Presentarlo al operador en la caseta de cobro participante.

Una vez validado el vuelo desde o hacia el AIFA, el operador dará el respectivo acceso libre de peaje.

Las autoridades indicaron que hay restricciones para su uso: