Fiesta clandestina con más de 350 menores es clausurada en Nuevo León; detienen a 11

Los organizadores del festejo clandestino podrían enfrentar acusaciones por el delito de corrupción de menores.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León, , irrumpieron en un fiesta con más de 350 menores de edad y detuvieron a 11 hombres que habrían organizado dicho evento clandestino.

"Fueron detenidas 11 personas por su presunta participación en la organización de una fiesta clandestina en la que se encontraban más de 350 menores de edad", informó la dependencia en un comunicado.

La reunión tuvo lugar en una propiedad ubicada en el fraccionamiento San Patricio de esta demarcación. El festejo ocasionó niveles de ruido extremos por lo que vecinos del lugar interpusieron interpusieron denuncias ante las autoridades.

No obstante, lo que alertó a las autoridades fueron las llamadas de varios padres de familia preocupados por la incomunicación con sus hijos y por los reportes de que no se les permitía salir del inmueble.

Ante estos hechos, agentes de la Secretaría acudieron al lugar y tuvieron que entrar por la fuerza al domicilio donde se encontraban los menores, muchos en estado de ebriedad y bajo los efectos de estupefacientes.

"En el sitio también se aseguraron decenas de botellas de alcohol, sustancias con características de droga, un arma corta calibre nueve milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo, entre otros objetos", detalló la dependencia.

Los 11 organizadores fueron detenidos y trasladados a las instalaciones del C2 municipal para ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.