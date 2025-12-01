Fuerzas federales hallan 626 kilos de drogas en Sinaloa; iban ocultos en tractocamión

Las autoridades señalaron que la carga ilícita, que estaba oculta en un doble fondo, fue descubierta por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria; la afectación económica a la delincuencia organizada es mayor a 282 millones de pesos (mdp).

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Las fuerzas federales decomisaron más de 600 kilos de metanfetamina y otras drogas en el Recinto Portuario de Mazatlán, Sinaloa.

"Con este aseguramiento se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población", destacó este lunes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter, compartió un video del momento en el que las autoridades hallaron las drogas ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

Más tarde, se detalló en un comunicado que la operación estuvo encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes trabajaron en coordinación con la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

De acuerdo con las fuerzas federales, gracias a los trabajos de investigación y colaboración interinstitucional en el estado de Sinaloa fue que se realizó esta acción al interior del Recinto Portuario de Mazatlán.

"Elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria, durante la inspección a un tractocamión, detuvieron a su conductor, aseguraron 339 cajas que contenían sustancias con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos, y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, los cuales venían ocultos en un doble fondo de la unidad de carga", se explicó en el boletín.

A la persona detenida se le informaron sus derechos de Ley y, junto con lo asegurado, fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Cabe mencionar que este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 282 millones 217 mil 536 pesos. Además, se evitó que más de 15 millones de dosis llegaran a la sociedad.

Por último, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.