Nasry Asfura lidera elección presidencial de Honduras tras llamado al voto de Trump

Con más de un tercio de las actas escrutadas, Asfura toma la delantera mientras Honduras espera el resultado definitivo en un ambiente tenso.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- Nasry "Tito" Asfura, el candidato por el que el Presidente estadounidense Donald Trump pidió públicamente votar, encabeza los conteos preliminares de las elecciones generales celebradas en Honduras.

Con entre 34.2 por ciento y 41 por ciento de los votos contabilizados, según los distintos cortes informados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y medios internacionales, Asfura alcanza una ventaja aproximada de dos a tres puntos frente a su rival más cercano.

Con un 34.25 por ciento de las actas escrutadas, Asfura sumaba poco más de 530 mil votos, frente a algo más de 506 mil de Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

Según otros cortes, Asfura alcanzaba el 40.61 por ciento del voto, contra 38.79 por ciento de Nasralla. En tercer lugar aparece Rixi Moncada, del partido izquierdista LIBRE, con alrededor de 19–20 por ciento del respaldo.

El recuento, no obstante, continúa, y el resultado final dependerá del escrutinio completo de todas las actas.

⚡ ¡El momento que esperabas ha llegado! ⚡ 📣 RESULTADOS DE ENCUESTA DE BOCA DE URNA DE ELECCIONES GENERALES 📣 📅 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 Con un 95% de confianza, te presentamos los hallazgos más reveladores de la encuesta de boca de urna realizada a nivel nacional durante… pic.twitter.com/bziwgw932X — opinómetro (@opinometrohn) December 1, 2025

Un respaldo extranjero decisivo

La campaña electoral hondureña se vio sacudida en los días previos por un respaldo público de Donald Trump hacia Asfura, a quien calificó como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y lo lanzó como alternativa para frenar lo que llamó “narco-comunistas”.

Trump incluso condicionó la cooperación de Estados Unidos (EU) con Honduras al triunfo de Asfura, y sugirió que su derrota implicaría un giro peligroso hacia políticas cercanas a regímenes de izquierda.

En ese contexto, Asfura agradeció el apoyo del magnate estadounidense y lo presentó como una “oportunidad” para mejorar la economía, la migración y la seguridad en Honduras.

Más de 6.5 millones de hondureños estaban habilitados para votar en esta contienda que renovó no sólo la Presidencia, sino también 128 diputados, decenas de alcaldías y diversos puestos municipales.

Nasry Asfura, le exige a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, salir a dar los resultados preliminares: "Le exigimos a Ana Paola Hall que salga y que cumpla su deber. No tengamos a un país en espera, en tinieblas. Háganlo por el bien de la democracia". pic.twitter.com/vG4My6zPlB — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 1, 2025

La jornada se desarrolló bajo un clima de tensión política, marcado por acusaciones mutuas entre los candidatos, que alertaron sobre posibles fraudes, y por una fuerte polarización, que muchos analistas atribuyen en parte a la influencia del apoyo extranjero.

Al momento del cierre de los centros de votación, las autoridades electorales destacaron que, a pesar de los temores, la votación transcurrió sin incidentes mayores y con una alta participación ciudadana.

Aunque Asfura lidera el recuento preliminar, el margen no es tan amplio como para considerarlo vencedor de forma definitiva. Con varias actas aún por procesar, la expectativa recae sobre el anuncio oficial del CNE.

La intervención del mandatario estadounidense en la contienda electoral hondureña reavivó el debate sobre la soberanía, la injerencia y la legitimidad del proceso. Para muchos ciudadanos, el llamado de Trump a votar tuvo un impacto simbólico, pero otros denuncian que representó una presión directa sobre la democracia del país.

En las próximas horas los hondureños conocerán el resultado definitivo. Pero el clima permanece tenso: gane quien gane, lo más probable es que enfrente un país dividido, con grandes dudas sobre su rumbo político, social y económico.

Trump llama a votar por Nasry Asfura

Hace unos días, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó públicamente a los hondureños a votar por Nasry “Tito” Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, en las elecciones generales del domingo.

En un mensaje difundido en Truth Social, advirtió que Honduras podría “caer bajo el control de Maduro y sus narcoterroristas” si el país no elige a Asfura, en una referencia directa a la candidata oficialista Rixi Moncada y al exvicepresidente Salvador Nasralla.

Trump elogió a Asfura como “el exitoso Alcalde de Tegucigalpa” que llevó agua potable a millones de personas y pavimentó cientos de kilómetros de carreteras. Al mismo tiempo, arremetió contra Moncada, a quien acusó de admirar a Fidel Castro, y contra Nasralla, a quien calificó de oportunista y con un “perfil casi comunista”.

Según Trump, Nasralla ayudó al proyecto de Xiomara Castro cuando fue su Vicepresidente y ahora “finge ser anticomunista” para dividir el voto.

En su mensaje, el mandatario estadounidense sostuvo que Asfura es “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y afirmó que podría trabajar con él para “combatir a los narcocomunistas”. En contraste, aseguró que no está dispuesto a colaborar con Moncada ni confía en Nasralla.