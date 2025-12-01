¡Inscríbete ya! Pensión Mujeres Bienestar y Pensión de Adultos Mayores abren registro

El calendario oficial contempla 12 días de atención continua, con sábados incluidos, para facilitar el registro previo al cierre del año.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México abrió un nuevo periodo que miles de familias estaban esperando. A partir de este lunes, comenzará un movimiento intenso en los módulos del Bienestar, donde durante casi dos semanas se recibirán nuevos registros para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión de Personas Adultas Mayores.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció este lunes que el registro iniciará de forma escalonada y presentó el calendario oficial que organizará la atención según el primer apellido de cada persona.

El proceso se llevará a cabo únicamente en días específicos de acuerdo con la letra inicial del apellido, con el fin de ordenar la atención para los solicitantes.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, el registro se realizará del 1 al 13 de diciembre, en un horario de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas, con un calendario diseñado para evitar aglomeraciones. Cada grupo de apellidos tendrá dos días asignados dentro de este periodo.

¿Cuándo es el registro para las Pensiones del Bienestar?

Lunes 1 y 8 de diciembre: A, B, C

Martes 2 y 9 de diciembre: D, E, F, G, H

Miércoles 3 y 10 de diciembre: I, J, K, L, M

Jueves 4 y 11 de diciembre: N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 5 y 12 de diciembre: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 6 y 13 de diciembre: Todas las letras

En la conferencia matutina, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer el calendario de registro a la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión Adulto Mayor. Se realizará del 1 al 13 de diciembre, según la primera letra de tu apellido, en el Módulo Bienestar más cercano.

La dependencia federal invitó a la población interesada a consultar su módulo más cercano en la plataforma oficial gob.mx/bienestar, donde cada persona puede ubicar el punto de atención que corresponde a su localidad.