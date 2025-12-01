Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

En el documental "Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla", Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, ofreció disculpas a las víctimas de la violencia del cártel y se solidarizó con quienes han sufrido, aunque sostuvo que tiene "buenos recuerdos" de su esposo y no puede asegurar que él sea malo.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– "Hasta el día de hoy todavía me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con otra persona", confesó Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en el documental "Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla" de Oxygen, que fue transmitido en exclusiva en Estados Unidos el pasado 28 de noviembre.

En la entrevista, Coronel Aispuro ofreció disculpas a las personas afectadas por la violencia del cártel. "Me solidarizo con todas las personas que perdieron a un ser querido y que han sufrido", dijo. "De verdad, de verdad, lo siento mucho".

También sostuvo que pese a las acusaciones del Departamento de Justicia de EU contra Guzmán Loera –que abarcan homicidio y secuestro- tiene “buenos recuerdos de” su esposo, “así que no puedo decir que Joaquín sea malo”.

“No puedo hablar de algo que no he visto”, ahondó.

Coronel dijo sentirse “muy triste” luego de que “El Chapo” Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos “porque sabía que era uno de sus miedos”.

Con respecto a la cadena perpetua más 30 años de prisión por los delitos que se dictó a “El Chapo”, Emma Coronel dijo que, aunque el veredicto no le sorprendió, sintió “más bien tristeza”.

Ella misma enfrentó sus propios problemas legales en 2021 después de que los fiscales federales la acusaran de cometer delitos, incluyendo ayudar a orquestar su fuga de prisión, para ayudar a su esposo. En junio de 2021, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y una infracción penal de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, y fue condenada a 36 meses de prisión, según el Departamento de Justicia.

“Fue muy duro. Estar separada de mis hijas fue lo peor”, dijo sobre su tiempo en prisión. “Tienes tiempo para pensar, para llorar, no tienes nada que te distraiga. Estaba cayendo en una depresión”.

Coronel salió de prisión el 13 de septiembre de 2023 y se le ordenó pagar 1.5 millones de dólares en restitución. Se le ordenó cumplir 4 años de libertad condicional.

“Desde que salí de prisión, he estado trabajando en diferentes proyectos”, comentó sobre cómo apoya a sus hijas gemelas. “Mis padres también me han estado ayudando. No ha sido fácil”.

“Crecí aislada del mundo”

Emma Coronel nació en California, pero creció en un rancho en Durango. "Vivía en casa con mis padres y tres hermanos", compartió. "No había agua potable ni electricidad y, por supuesto, tampoco televisión. Estábamos completamente aislados del mundo".

En el documental expuso que para mantener a sus familias, muchos agricultores de la región recurrieron al cultivo de marihuana. "Crecí viendo y creyendo que el gobierno era el malo. Es como morir de hambre o hacer lo que sea necesario para sobrevivir".

Coronel dijo a Oxygen se cruzó por primera vez con “El Chapo” Guzmán cuando ella tenía 17 años y él 49 años. Se conocieron en una fiesta local donde Coronel intentaba conseguir votos para un próximo concurso de belleza.

“Escuché que había una persona importante en la fiesta a la que iba y me dijeron que esa persona quería bailar contigo”, recordó. “Llegó un hombre y me dijo: ‘Me llamo Joaquín’”.

En ese entonces Guzmán Loera era buscado por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“No sé si reconocí su nombre. Siempre que digo eso, la gente me pregunta: ‘¿Cómo no lo sabías? ¿Cómo no sabías si salía en la televisión?’. Yo no tenía televisión”, sostuvo.

Coronel ganó el concurso de belleza y meses después, justo después de cumplir 18 años, ella y Guzmán se casaron en el rancho de su familia. “Fue un matrimonio simbólico”, dijo. “No tuvimos una unión civil”.

En ese entonces, su relación era principalmente a distancia, mantenida por mensajes de texto, pero Coronel también ocasionalmente tomaba aviones secretos a las montañas para visitar a ·El Chapo”

“Para mí, esa era una vida normal”.

Emma Coronel aseguró en que en ese entonces habló con Joaquín "El Chapo" Guzmán sobre su trabajo "No se sentó a hablarme de su trabajo", insistió. "Ni le pregunté al respecto, ni lo vi trabajar".

Según Coronel, por el simple hecho de ser la esposa de “El Chapo”, las autoridades arrestaron a su padre y a su hermano acusándolos de narcotráfico y enviándolos a prisión durante 10 años.

“Si no me hubiera casado con él mi padre y mis hermanos nunca habrían ido a la cárcel”, sostuvo.