Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

Redacción/SinEmbargo

01/12/2025 - 10:13 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, se declarará culpable por narcotráfico en EU

"El Chapo" fue blanco de EU. Hoy su familia está allá y se habla de una colaboración

Hijos de "El Chapo" amarran a víctimas y les inyectan fentanilo hasta morir, dice EU

En el documental "Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla", Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, ofreció disculpas a las víctimas de la violencia del cártel y se solidarizó con quienes han sufrido, aunque sostuvo que tiene "buenos recuerdos" de su esposo y no puede asegurar que él sea malo.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– "Hasta el día de hoy todavía me pregunto qué habría pasado si me hubiera casado con otra persona", confesó Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, en el documental "Casada con El Chapo: Emma Coronel Habla" de Oxygen, que fue transmitido en exclusiva en Estados Unidos el pasado 28 de noviembre.

En la entrevista, Coronel Aispuro ofreció disculpas a las personas afectadas por la violencia del cártel. "Me solidarizo con todas las personas que perdieron a un ser querido y que han sufrido", dijo. "De verdad, de verdad, lo siento mucho".

También sostuvo que pese a las acusaciones del Departamento de Justicia de EU contra Guzmán Loera –que abarcan homicidio y secuestro- tiene “buenos recuerdos de” su esposo, “así que no puedo decir que Joaquín sea malo”.

“No puedo hablar de algo que no he visto”, ahondó.

Coronel dijo sentirse “muy triste” luego de que “El Chapo” Guzmán fuera extraditado a Estados Unidos “porque sabía que era uno de sus miedos”.

Con respecto a la cadena perpetua más 30 años de prisión por los delitos que se dictó a “El Chapo”, Emma Coronel dijo que, aunque el veredicto no le sorprendió, sintió “más bien tristeza”.

Ella misma enfrentó sus propios problemas legales en 2021 después de que los fiscales federales la acusaran de cometer delitos, incluyendo ayudar a orquestar su fuga de prisión, para ayudar a su esposo. En junio de 2021, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y una infracción penal de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, y fue condenada a 36 meses de prisión, según el Departamento de Justicia.

“Fue muy duro. Estar separada de mis hijas fue lo peor”, dijo sobre su tiempo en prisión. “Tienes tiempo para pensar, para llorar, no tienes nada que te distraiga. Estaba cayendo en una depresión”.

Coronel salió de prisión el 13 de septiembre de 2023 y se le ordenó pagar 1.5 millones de dólares en restitución. Se le ordenó cumplir 4 años de libertad condicional.

“Desde que salí de prisión, he estado trabajando en diferentes proyectos”, comentó sobre cómo apoya a sus hijas gemelas. “Mis padres también me han estado ayudando. No ha sido fácil”.

La mujer del capo participó el domingo en el desfile de la Fashion Week de Milán de la mano de la diseñadora April Black Diamond.
La mujer del capo participó el domingo en el desfile de la Fashion Week de Milán de la mano de la diseñadora April Black Diamond. Foto: Instagram, @emmacoronel9oficia

“Crecí aislada del mundo”

Emma Coronel nació en California, pero creció en un rancho en Durango. "Vivía en casa con mis padres y tres hermanos", compartió. "No había agua potable ni electricidad y, por supuesto, tampoco televisión. Estábamos completamente aislados del mundo".

En el documental expuso que para mantener a sus familias, muchos agricultores de la región recurrieron al cultivo de marihuana. "Crecí viendo y creyendo que el gobierno era el malo. Es como morir de hambre o hacer lo que sea necesario para sobrevivir".

Coronel dijo a Oxygen se cruzó por primera vez con “El Chapo” Guzmán cuando ella tenía 17 años y él 49 años. Se conocieron en una fiesta local donde Coronel intentaba conseguir votos para un próximo concurso de belleza.

“Escuché que había una persona importante en la fiesta a la que iba y me dijeron que esa persona quería bailar contigo”, recordó. “Llegó un hombre y me dijo: ‘Me llamo Joaquín’”.

En ese entonces Guzmán Loera era buscado por el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993 en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera y Emma Coronel. Foto: FGR - Prisión de Alexandría vía La Opinión.

“No sé si reconocí su nombre. Siempre que digo eso, la gente me pregunta: ‘¿Cómo no lo sabías? ¿Cómo no sabías si salía en la televisión?’. Yo no tenía televisión”, sostuvo.

Coronel ganó el concurso de belleza y meses después, justo después de cumplir 18 años, ella y Guzmán se casaron en el rancho de su familia. “Fue un matrimonio simbólico”, dijo. “No tuvimos una unión civil”.

En ese entonces, su relación era principalmente a distancia, mantenida por mensajes de texto, pero Coronel también ocasionalmente tomaba aviones secretos a las montañas para visitar a ·El Chapo”

“Para mí, esa era una vida normal”.

Emma Coronel aseguró en que en ese entonces habló con Joaquín "El Chapo" Guzmán sobre su trabajo "No se sentó a hablarme de su trabajo", insistió. "Ni le pregunté al respecto, ni lo vi trabajar".

Según Coronel, por el simple hecho de ser la esposa de “El Chapo”, las autoridades arrestaron a su padre y a su hermano acusándolos de narcotráfico y enviándolos a prisión durante 10 años.

“Si no me hubiera casado con él mi padre y mis hermanos nunca habrían ido a la cárcel”, sostuvo.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

+ Sección

Galileo

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Laboratorios de drogas sintéticas

Estos son los efectos "impredecibles" de las drogas sintéticas a corto y largo plazo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Nasry Asfura, candidato por el que el Presidente Donald Trump pidió públicamente votar, encabeza los conteos preliminares de las elecciones en Honduras.
2

Nasry Asfura lidera elección presidencial de Honduras tras llamado al voto de Trump

3

Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

Habitantes de Coyoacán y artistas visuales realizaron un mural en contra del saqueo del agua, el despojo y gentrificación previo al mundial 2026
4

Empresas saquean el agua de Coapa por el Mundial 2026, denuncian vecinos y artistas

Hace ya tiempo que alguien me dijo que el Fiscal Gertz Manero despachaba con una bata de seda y parece que era así. Pero era literal, y era en sentido figurado.
5

El Fiscal del fiasco

Un video evidenció a un médico de origen extranjero que agredió a personal de enfermería y pacientes de un hospital del ISSSTE, por lo que fue suspendido.
6

VIDEO ¬ Médico extranjero del ISSSTE insulta y golpea a enfermero; es suspendido

7

Expulsan al Santa de Coca

Tras confirmarse la ausencia definitiva del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se activó el procedimiento constitucional para designar a la persona que encabezará la institución durante los próximos nueve años.
8

La FGR de Gertz fue de carpetazo en carpetazo, incluso encima de fiscalías estatales

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.
9

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

"Pichón", miembro de una célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU aplaude acción
10

"Pichón", miembro de célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU felicita a Gabinete

El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este domingo que sólo hay tres razones por las que volvería a luchar en las calles de México.
11

López Obrador dice que sólo por 3 RAZONES volvería a luchar en las calles de México

AMLO pidió a los simpatizantes de la 4T que sigan apoyando a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y advirtió que "todavía es temporada de zopilotes".
12

VIDEO ¬ AMLO reaparece. Pide apoyar a Sheinbaum: “Todavía es temporada de zopilotes”

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
13

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú
14

Rocha Cantú corrompió a la FGR, dice investigación. Luego la FGR ayudó a Rocha Cantú

Sheinbaum afirmó que con la salida de Gertz Manero de la FGR finaliza un ciclo, y ahora empieza otro en la dependencia.
15

Se cumplió un ciclo e inicia otro, dice la Presidenta sobre la salida de Gertz de FGR

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Tharman Shanmugaratham, Presidente de Singapur y a su esposa Jane Yumiko Ittogi en Palacio Nacional.
1

VIDEO ¬ Sheinbaum da la bienvenida al Presidente de Singapur en Palacio Nacional

Las fuerzas federales decomisaron más de 600 kilos de metanfetamina y otras drogas en el Recinto Portuario de Mazatlán, Sinaloa.
2

Fuerzas federales hallan 626 kilos de drogas en Sinaloa; iban ocultos en tractocamión

3

Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

Nasry Asfura, candidato por el que el Presidente Donald Trump pidió públicamente votar, encabeza los conteos preliminares de las elecciones en Honduras.
4

Nasry Asfura lidera elección presidencial de Honduras tras llamado al voto de Trump

Sheinbaum afirmó que con la salida de Gertz Manero de la FGR finaliza un ciclo, y ahora empieza otro en la dependencia.
5

Se cumplió un ciclo e inicia otro, dice la Presidenta sobre la salida de Gertz de FGR

Tras confirmarse la ausencia definitiva del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), se activó el procedimiento constitucional para designar a la persona que encabezará la institución durante los próximos nueve años.
6

La FGR de Gertz fue de carpetazo en carpetazo, incluso encima de fiscalías estatales

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte informó el día de ayer el lanzamiento del programa Conecta AIFA para las y los usuarios del AIFA.
7

¡Ahorra al volar por el AIFA! La SICT lanza programa para exentar peaje en el Edomex

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.
8

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

La creación del Estado palestino es "la única solución" a conflicto en Gaza: León XIV
9

La creación del Estado palestino es "la única solución" a conflicto en Gaza: León XIV

Clara Brugada Molina, presentó este domingo la campaña “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar” con la finalidad de separara mejor los residuos.
10

¿Separas tus residuos? La CdMx lanza campaña informativa; será obligatorio en 2026

La narcopolítica en Michoacán nació en la posguerra y se ha vuelto mucho más salvaje
11

La narcopolítica en Michoacán nació en la posguerra y se ha vuelto mucho más salvaje

Max Verstappen se adjudicó el Gran Premio de Qatar por delante de un Oscar Piastri que llegará también con opciones de ser campeón a la última cita del Mundial.
12

Verstappen gana el GP de Qatar; el campeón de la F1 se definirá en la última carrera