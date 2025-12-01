Los 2 agentes secuestrados en Jalisco "se encuentran a salvo", confirman CSP y SSPC

Los dos agentes fueron secuestrados el 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante labores de inteligencia.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los dos agentes de la institución, secuestrados el pasado 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, fueron localizados con vida esta mañana y se encuentran a salvo.

"Los dos elementos de esta institución, quienes fueron privados de la libertad el 25 de noviembre mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en el estado de Jalisco, fueron localizados esta mañana y se encuentran a salvo", informó la SSPC en un comunicado.

La SSPC añadió que ambos agentes reciben atención médica hospitalaria por diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. https://t.co/jnxLQIv8jY pic.twitter.com/JM3OoCXoLM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 1, 2025

La dependencia federal señaló que mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y federales, y que las líneas de investigación continúan abiertas para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Asimismo, la SSPC garantizó acompañamiento integral a los agentes y a sus familias, con atención médica, psicológica y todo el apoyo institucional necesario.

El Gabinete de Seguridad reiteró que no habrá impunidad y que se reforzarán los trabajos coordinados en la región.

Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 1, 2025

Por su parte, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó en redes sociales que los elementos se encuentran bien y que pronto estarán con sus familias.

Además, agradeció el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en las labores de búsqueda.

"Nuestros compañeros de SSPC que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias. Agradecemos a la Defensa, a la Semar, la GN y al Gobernador Pablo Lemus su apoyo en la búsqueda para su localización", publicó en su cuenta de X.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina que los agentes fueron encontrados en buen estado de salud, aunque pidió que los detalles fueran ampliados por el titular de Seguridad.