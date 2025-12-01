Confiamos en México: Singapur. Abrirá aquí primera Embajada en país de habla hispana

Redacción/SinEmbargo

01/12/2025 - 2:30 pm

Singapur y México formalizaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana.

Sheinbaum recibió al Presidente de Singapur en Palacio Nacional, donde discutieron sobre inversiones y proyectos conjuntos; se formalizó la Embajada del país asiático en México.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este lunes a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en Palacio Nacional, donde anunciaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana, la primera en un país de habla hispana, además de un par de cartas de intenciones relativas a temas ambientales y de cooperación para el desarrollo. Ambos líderes estuvieron acompañados de empresarios de sus respectivas naciones.

"Singapur ha decidido establecer una Embajada en México. Es un hito, ya que será la primera en un país de habla hispana y la segunda en América Latina. La decisión refleja la confianza de Singapur en el futuro de México", dijo el mandatario de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en rueda de prensa conjunta con la mandataria mexicana.

"Recibí con gran entusiasmo la noticia de que establecerá Singapur su Embajada en Ciudad de México. Con su apertura, contaremos con 87 embajadas residentes, un reflejo del creciente interés internacional de nuestro país", presumió por su parte la Presidenta Sheinbaum.

El mandatario de Singapur detalló que los presidentes hablaron "acerca de seguir abriendo nuestras relaciones, incluyendo las relaciones económicas. Firmamos un memorándum de entendimiento, pero también exploramos otras áreas de colaboración", señaló.

Shanmugaratnam señaló que las economías de ambos países "también se complementan". "Singapur está comprometido con la innovación y diferentes aspectos que pueden apoyar los esfuerzos de México para desarrollar industrias de mayor valor, nueva infraestructura y resiliencia económica", explicó.

"México trae escala, capacidad de manufactura y mucho talento y proximidad al mercado de consumo más grande del mundo. Trabajamos para desarrollar altos estándares y un comercio basado en reglas que crea oportunidades para todos. Estos acuerdos reducen las barreras, mejoran la predictibilidad para negocios e inversionistas y crean nuevas oportunidades. También traen ventajas estratégicas en un mundo de incertidumbre, dando nuevas opciones de crecimiento y expansión de negocios", subrayó el líder asiático.

Por ello, dijo, es "un hito en término de la mejora de la conectividad de Asia y América Latina, también es parte de una red de asociaciones y alianzas en nuestros sistemas de comercio. Singapur ve a México como un socio natural en términos de innovación y capacidades del futuro. Está entre las economías de manufactura más diversas, refleja capacidad desde agroalimentos hasta dispositivos médicos, entre otros, sectores que requieren muchas capacidades y cadenas de suministro", enlistó.

La Presidenta Sheinbaum ofreció una rueda de prensa conjunta con Tharman Shanmugaratnam, Presidente de Singapur, tras la reunión bilateral y con empresarios en Palacio Nacional
La Presidenta Sheinbaum ofreció una rueda de prensa conjunta con Tharman Shanmugaratnam, Presidente de Singapur, tras la reunión bilateral y con empresarios en Palacio Nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

Fue, en general, "un diálogo muy fructífero con empresarios de ambos países", finalizó el Presidente de Singapur, resaltando el anuncio de la nueva Embajada.

Sheinbaum, por su parte, dio a conocer que la cumbre cumplió con tes reuniones donde se discutieron "las grandes oportunidades que tenemos en la relación, tanto económicas, comerciales, de inversión, de colaboración cultural y académica".

La primera fue privada; la segunda con empresarios de ambos países, donde hablaron de grandes oportunidades: digitalización, puertos, inversiones, y otros temas comunes; y luego una reunión con gabinetes donde se firmaron dos cartas de intención: una ambiental (en materia de restauración de arrecifes) y otra de cooperación para el desarrollo; y juntos exploraron nuevas áreas de colaboración entre ambas naciones.

"El sector empresarial de Singapur habló del Plan México y las oportunidades que brinda a las inversiones, en ámbitos diversos: infraestructura, puertos, logística y transformación digital, la relación que se abre con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y el gobierno de Singapur", indicó Sheinbaum.

Singapur y México formalizaron la apertura de una Embajada del país asiático en CdMx.
Singapur y México formalizaron la apertura de una Embajada del país asiático en CdMx. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

"Acordamos avanzar en identificación de un esquema bilateral de cooperación digital que permita el intercambio de experiencias y conocimientos, para proyectos específicos dirigidos a la modernización de infraestructura y al impulso de la economía digital en nuestro país", añadió.

Y es que, concluyó la Presidenta, Singapur es el quinto país en términos de inversiones de Asia-Pacífico que se ha consolidado en México. "No solamente es importante sino que se incrementará", adelantó.

Sheinbaum recibe al Presidente de Singapur en Palacio

Sheinbaum salió después de su conferencia matutina a las puertas de Palacio Nacional que dan al Zócalo para recibir a Shanmugaratnam y a su esposa, Jane Yumiko Ittogi, que arribaron en automóvil. A continuación, ingresaron al recinto, donde en el patio principal se escucharon los himnos de ambos países.

Sheinbaum y el Presidente de Singapur ingresaron a las oficinas de la mandataria mexicana, para llevar a cabo un reunión bilateral, así como un encuentro con empresarios de ambas naciones.

"Hoy a las 10 de la mañana viene el Presidente de Singapur. Vamos a tener una reunión importante. Se formaliza la Embajada de Singapur aquí en México. Esa es la razón, pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después en la conferencia de prensa conjunta", informó Sheinbaum este mismo lunes por la mañana en su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum publicó luego en redes sociales unas fotografías con el Presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, donde se puede ver como la mandataria mexicana le enseña los cuadros de Benito Juárez y otros expresidentes, así como una conversación animada entre ambos líderes.

"Entre ambas naciones existe colaboración, hermandad, acuerdos e inversión", señaló Sheinbaum.

¿Quiénes participaron en la reunión?

El Gobierno de Sheinbaum informó que la Presidenta estuvo acompañada por los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora; de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon; y las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra; de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, así como del Subsecretario para América del Norte y encargado de Despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

También estuvo presente el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Peña Merino; la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Alejandra del Moral y el Embajador de México en Singapur, Agustín García-López Loaeza.

Al mandatario de la República de Singapur le acompañaron su esposa, Jane Yumiko Ittogi; así como los ministros de Cultura, Comunidad y Juventud y de Estado Superior de Educación, David Neo Chin Wee; de Estado de Desarrollo Nacional, Comercio e Industria, Alvin Tan Sheng Hui.

Sheinbaum recibe al Presidente de Singapur en Palacio Nacional.
Sheinbaum recibe al Presidente de Singapur en Palacio Nacional. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

También participó el Embajador no residente de Singapur ante México, Gerald Balendran Singham; el presidente del Grupo Parlamentario Regional Singapur-Américas del Parlamento de Singapur, Ang Wei Neng; la Diputada por el Distrito de Sembawang, Mariam Jaafar; el Secretario particular principal del Presidente, Julius Lim Wei-Yang; el Secretario adjunto para Asia-Pacífico, Ministerio de Asuntos Exteriores de Singapur, Kevin Cheok; la Secretaria de Prensa del presidente, Grace Ho Zheng y la directora general de la Dirección de las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lynette Long Li Shen.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

