VIDEO ¬ Sheinbaum da la bienvenida al Presidente de Singapur en Palacio Nacional

Sheinbaum recibió al Presidente de Singapur en Palacio Nacional, donde discutirá "inversiones y proyectos"; se formaliza la Embajada del país asiático en México, adelantó la Presidenta. Ambos ofrecerán una rueda de prensa conjunta tras la reunión.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la mañana de este lunes a su homólogo de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, en Palacio Nacional, donde discutirá inversiones y proyectos conjuntos entre ambas naciones, así como la formalización de la Embajada de aquel país en México.

Sheinbaum salió a las puertas de Palacio Nacional que dan al Zócalo para recibir a Shanmugaratnam y a su esposa, ane Yumiko Ittogi, que arribaron en automóvil. A continuación, ingresaron al recinto, donde en el patio principal se escucharon los himnos de ambos países.

A continuación, Sheinbaum y el Presidente de Singapur ingresaron a las oficinas de la mandataria mexicana, para llevar a cabo un reunión bilateral. Ofrecerán después una conferencia de prensa conjunta.

"Hoy a las 10 de la mañana viene el Presidente de Singapur. Vamos a tener una reunión importante. Se formaliza la Embajada de Singapur aquí en México. Esa es la razón, pero además hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después en la conferencia de prensa conjunta", informó Sheinbaum este mismo lunes por la mañana en su conferencia de prensa matutina.