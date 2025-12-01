¡Ya inició el pago de Becas del Bienestar! ¿Qué día te toca cobrar? Aquí te decimos

El calendario comienza con los apellidos que inician con las letras A y B, y avanza hasta cubrir el resto del alfabeto.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el programa Becas para el Bienestar Benito Juárez publicaron el calendario de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

Los pagos comenzarán esta semana y se distribuirán de forma escalonada hasta el martes 16, según el orden alfabético del primer apellido.

Cada día corresponde a un grupo específico de letras, por lo que se recomienda consultar con atención la fecha asignada.

¿Cuál es el calendario de pagos de las Becas del Bienestar?

El calendario de pagos de las Becas del Bienestar para el bimestre noviembre-diciembre ya está definido, y sólo aplica para quienes ya cuentan con tarjeta y forman parte del esquema de continuidad.

Jueves 4 de diciembre: A, B

Viernes 5 de diciembre: C, D

Lunes 8 de diciembre: E, F, G

Martes 9 de diciembre: H, I, J, K, L

Miércoles 10 de diciembre: M

Jueves 11 de diciembre: N, Ñ, O, P

Viernes 12 de diciembre: Q, R

Lunes 15 de diciembre: S

Martes 16 de diciembre: T, U, V, W, X, Y, Z

📣📣 Te compartimos el calendario de pago correspondiente al segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026. Si eres becaria, becario o familia beneficiaria de #RitaCetina, #BenitoJuárez o #JóvenesEscribiendoElFuturo de continuidad, ¡revisa a partir de cuándo esperar tu depósito! https://t.co/VXmAPyK2Iq — BecasBenito (@BecasBenito) December 1, 2025

La recomendación institucional es esperar el depósito en la fecha correspondiente, sin necesidad de acudir a sedes ni realizar trámites adicionales.