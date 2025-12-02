Jorge Romero usa el “relanzamiento” para gastar dinero del PAN en su propia imagen

Montserrat Antúnez

02/12/2025 - 12:05 am

Jorge Romero Herrera gastó más de 4 millones en promocionarse en redes sociales en su primer año como dirigente del PAN, más de lo que el partido destinó para anuncios en sus perfiles oficiales.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Jorge Romero Herrera pagó más de 4 millones de pesos en anuncios para publicitarse en sus perfiles personales de Facebook e Instagram durante su primer año como dirigente del Partido Acción Nacional (PAN). La cifra representa más del doble de lo que el PAN gastó en anuncios en las mismas redes sociales y durante el mismo periodo.

La inversión millonaria de Romero Herrera en redes sociales, quien recibe del PAN un sueldo neto de 187 mil 500 pesos mensuales, se registra a la par de la estrategia que emprendió para “relanzar” el partido, que incluye el cambio del logotipo, sumar más afiliados y el anuncio de abrir sus puertas a candidaturas ciudadanas.

En medio de un cambio de imagen institucional, Jorge Romero pagó para promocionar la suya un estimado de 4 millones 243 mil pesos en su cuenta de Facebook e Instagram, esto de acuerdo con la información disponible en la Biblioteca de anuncios de Meta del 10 de noviembre de 2024, cuando fue electo dirigente en una votación que sólo convocó al 45 por ciento de militantes, al 27 de noviembre de 2025.

Jorge Romero, dirigente del PAN desde noviembre de 2024.
Jorge Romero, dirigente del PAN desde noviembre de 2024 paga millones por publicidad en redes. Foto: Facebook, Jorge Romero.

Los datos que Meta transparenta muestran que Romero compró 149 anuncios, frente a los 86 que el PAN difundió en sus redes sociales, y por los que pagó un estimado de un millón 849 mil 214 pesos.

La mayor parte de los anuncios de Jorge Romero costaron entre 10 mil y 14 mil 999 pesos, las 20 publicaciones en ese rango de precio sumaron un estimado de 249 mil 990 pesos. En cambio, el PAN pagó por 12 anuncios en el mismo rango que costaron aproximadamente 149 mil 994 pesos en total.

Jorge Romero ha pagado millones de pesos en anuncios en su primer año como presidente del PAN.
Jorge Romero presume el relanzamiento del PAN en los anuncios de redes por los que ha pagado millones de pesos en su primer año como dirigente del PAN. Foto: Biblioteca de anuncios de Meta.

Los anuncios más costosos en las redes de Jorge Romero fueron cinco con un costo entre 100 mil y 124 mil 999 pesos, por lo que pagó al menos 562 mil pesos por ellos.

En contraste, la categoría de precios más alta pagó el PAN para promocionarse en su cuenta de Facebook e Instagram fue la de 300 mil a 349 mil 999 pesos, y contrató sólo un anuncio con ese costo.

En sólo un año al frente del PAN, Jorge Romero está a un millón de pesos de distancia de alcanzar el gasto estimado que tanto el partido como el exdirigente Marko Cortés hicieron para anuncios en las redes sociales de Meta entre 2020 y 2024, un periodo en el que ambos destinaron un estimado de 5 millones 531 mil 857 pesos para difundir 886 anuncios.

Los contratos del PAN para cambiar su imagen

La inversión millonaria de Jorge Romero en redes se registra al mismo tiempo que impulsa un cambio de imagen para el partido que ha incluido, entre otras cosas, un cambio de logotipo y el anuncio de abrirse a candidaturas ciudadanas.

En ese contexto, los contratos que el PAN transparenta en lo que va de 2025 a través de la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que ha destinado al menos 32.8 millones de pesos para su estrategia digital y publicidad.

El contrato más costoso que el partido ha reportado para es rubro es por 10.9 millones de pesos con la agencia Cinestation, y fue descrito como “estudios de escucha digital cuantitativa y cualitativa, basado en big datas en redes sociales respecto al posicionamiento de acción nacional”.

Le siguió uno más con la empresa Alquisol suscrito de junio a diciembre para un estudio digital de narrativa “y sentimientos de la ciudadanía en redes sociales”, para él se destinaron 6 millones 264 mil pesos, de acuerdo con la información publicada por Acción Nacional.

Otro estudio para “analizar el comportamiento ciudadano en redes sociales” menos costoso lo pagó a la consultora Diligent Business por 870 mil pesos.

El partido también reportó la firma de un convenio para otro “estudio de escucha digital” de junio a finales de diciembre, costará 4 millones 686 mil pesos, apenas un poco más de los 4 millones 640 mil que la crear la aplicación con la que el PAN inició el proceso para afiliar a más personas con la empresa Comuna18.

A ello se suma el millón 713 mil 749 pesos que el partido invirtió para el “re-branding y reposicionamiento de la marca PAN” con la empresa PAT Promotora de Arte y Turismo; así como los 10 mil pesos para WIWI Música, a cargo de la producción de un jingle o canción para el partido que ahora se promociona con la frase: “Defendamos México. Patria, familia y libertad”.

Desde octubre, cuando anunciaron el relanzamiento del partido, el PAN difunde esa frase y el llamado a afiliarse en bardas, espectaculares y medios digitales, sólo para la difusión en estos últimos el partido reconoce un gasto de 3 millones 480 mil pesos destinados a la empresa Informula, relacionada con Radio Fórmula.

El 29 de noviembre, al celebrar su Asamblea Nacional, Jorge Romero anunció que impulsará sumar al partido a 150 mil personas encargadas de contactar de manera constante a las personas en sus casas, no sólo en períodos cercanos a elecciones, una estrategia similar al partido opositor Morena.

Además de esta estrategia, Jorge Romero ha defendido que el proceso de afiliación será digital mediante teléfonos celulares para abrir más posibilidades a perfiles ciudadanos para próximas candidaturas. Pero el tema de las afiliaciones persigue al panista, cercano al exdirigente Marko Cortés.  Incluso el expresidente Felipe Calderón describió sus prácticas corruptas.

“Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad”, narró el expresidente en su libro Decisiones difíciles, publicado en 2020,  donde también relaciona al  exdelegado en Benito Juárez con casos de corrupción con empresas del sector de la construcciones.

Ahora, con el impulso a una estrategia digital, Jorge Romero dice que la meta principal del PAN será ganar elecciones, ya que actualmente sólo gobiernan en Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro. “Esta dirigencia viene a ganar elecciones, porque somos un partido político”, aseguró hace un año al asumir su cargo.

Montserrat Antúnez

Montserrat Antúnez

Periodista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia, conflicto de interés y derechos humanos. Conductora del programa En Defensa del Consumidor y el noticiero Dos con Todo, junto a Dulce Olvera, en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

