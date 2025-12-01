Liga Mx: Checa fechas y horarios de los partidos de las semifinales del Apertura 2025

La Liga Mx dio a conocer las fechas y los horarios oficiales de las semifinales del Apertura 2025 rumbo a la gran final del futbol mexicano.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 1 de diciembre (ASMéxico).- El Apertura 2025 está por concluir y solamente cuatro equipos sobreviven: Cruz Azul, Toluca, Rayados y Tigres. Los clubes más regulares de la primera fase se presentan a la antesala de la gran final con altas expectativas de levantar el título, algunos con más favoritismo que otros, dada la experiencia de sus respectivos entrenadores.

Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, dejó en el camino a Bravos de Juárez con un marcador global de 2-1. La serie trajo consigo movimientos inesperados, pues el estratega Martín Varini, apalabrado desde días antes con Necaxa tras la destitución de Fernando Gago, dejó vacante el puesto, y Pedro Caixinha será el nuevo entrenador.

Los Rayados viajaron a la Ciudad de México para el duelo contra el América, y el partido no defraudó. Los goles de Alejandro Zendejas y José Zúñiga le dieron vida al club capitalino, pero un cabezazo de Germán Berterame en los instantes finales otorgó el pase al equipo norteño.

Tigres logró una remontada histórica sobre Xolos de Tijuana. Después de ir abajo 3-0, la magia de Diego Lainez y el doblete de Juan Brunetta cambiaron el rumbo para un 5-3 global que selló su clasificación. Finalmente, Cruz Azul consiguió su boleto a semifinales tras un dramático enfrentamiento con Chivas, marcado por el penal fallado de Javier “Chicharito” Hernández, que pudo haber cambiado la historia del partido.

¿Cuáles son los horarios de las semifinales?

Tigres vs. Cruz Azul: miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

Toluca vs. Rayados: miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA.

Rayados vs. Toluca: sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez

Cruz Azul vs. Tigres: sábado 6 de diciembre a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

