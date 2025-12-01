Putin se reunirá con enviado especial de EU para ver propuesta de Trump para Ucrania

Europa Press

01/12/2025 - 2:33 pm

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con el enviado de Estados Unidos (EU) para revisar la propuesta de Donald Trump sobre Ucrania.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump recrudece críticas contra Zelenski mientras avanza su plan de paz con Rusia

Ucrania, EU y Europa inician en Suiza las discusiones sobre el plan de paz de Trump

Zelenski dice a su pueblo que Ucrania enfrenta decisión difícil ante plan de Trump

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con el enviado de Estados Unidos para revisar la propuesta de Donald Trump sobre Ucrania; Moscú evitó adelantar detalles, pero mantiene el diálogo por la vía diplomática.

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos (EU), Steve Witkoff, para abordar la propuesta del Presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión firmada por el inquilino del Kremlin.

"La reunión con Witko está planeada para mañana", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien adelantó que Putin "mantendrá hoy varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses de mañana".

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que no tiene agendada una reunión en el futuro inmediato entre el Presidente Trump y el Presidente de Rusia.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, asisten a una conferencia de prensa conjunta después de concluir sus conversaciones en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, el 15 de agosto de 2025. Foto: Wu Xiaoling, Xinhua

Asimismo, declinó pronunciarse sobre si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro y rechazó pronunciarse sobre los puntos del plan de Trump o discutirlo ante los medios. Así, reiteró que Moscú busca abordar este asunto por canales diplomáticos y no ante la prensa, según destacó la agencia rusa de noticias TASS.

Si bien Washington proclamó avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

+ Sección

Galileo

El consumo de aceite de soya promueve la obesidad, revela estudio

Estudio revela que el aceite de soya contribuye al desarrollo directo de la obesidad

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Donald Trump
1

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
2

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por nuevos fraudes que buscan engañar a suscriptores.
3

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Singapur y México formalizaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana.
4

Confiamos en México: Singapur. Abrirá aquí primera Embajada en país de habla hispana

5

Joaquín Guzmán López, "El Güero", acepta que secuestró a "El Mayo" para dárselo a EU

6

Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

7

Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia
8

#PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Sheinbaum.
9

Morena celebra 7 años de la 4T; llama a acompañar a Sheinbaum el 6 de diciembre

Alejandro Gertz Manero
10

VERSUS ¬ Una embajada es mucho para Gertz: consumió 7 años por su ambición y egoísmo

Hace ya tiempo que alguien me dijo que el Fiscal Gertz Manero despachaba con una bata de seda y parece que era así. Pero era literal, y era en sentido figurado.
11

El Fiscal del fiasco

Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA
12

La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

13

Expulsan al Santa de Coca

El Senado publicó la lista de 43 aspirantes a suceder a Gertz Manero al frente de la FGR.
14

El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

El Gobierno de la CdMx confirmó este lunes el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
15

Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fiscalía de Tabasco cita a Requena a audiencia.
1

Audiencia de Bermúdez Requena será pronto: Fiscal de Tabasco; se revisarán sus bienes

Si estás suscrito a Netflix debes estar alerta, ya que la Policía Cibernética de la SSC-CdMx alertó por nuevos fraudes que buscan engañar a suscriptores.
2

¿Eres suscriptor de Netflix? La SSC-CdMx alerta por nueva forma de fraude a usuarios

Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia
3

#PuntosyComas ¬ Harfuch concentra las principales funciones para reducir la violencia

Con motivo del séptimo aniversario de la 4T, Morena hizo un llamado a la ciudadanía a asistir a la movilización convocada por la Presidenta Sheinbaum.
4

Morena celebra 7 años de la 4T; llama a acompañar a Sheinbaum el 6 de diciembre

Donald Trump
5

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA
6

La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

7

Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

El Gobierno de la CdMx confirmó este lunes el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
8

Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

El envío de remesas a México cayó en octubre, anunció el Banco de México (Banxico), por lo que suma siete meses consecutivos de descensos.
9

Envío de remesas a México cae 1.7% anual en octubre: Banxico; hila 7 meses a la baja

En el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades lograron la detención de ocho presuntos delincuentes.
10

Autoridades detienen a 8 en Michoacán; les aseguran armas y desmantelan 2 campamentos

El Senado publicó la lista de 43 aspirantes a suceder a Gertz Manero al frente de la FGR.
11

El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

Autoridades federales y estatales de Tamaulipas desarticularon una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Reynosa.
12

Una banda de extorsionadores es desarticulada en Tamaulipas; operaba desde un penal