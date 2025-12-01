Putin se reunirá con enviado especial de EU para ver propuesta de Trump para Ucrania

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá con el enviado de Estados Unidos para revisar la propuesta de Donald Trump sobre Ucrania; Moscú evitó adelantar detalles, pero mantiene el diálogo por la vía diplomática.

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos (EU), Steve Witkoff, para abordar la propuesta del Presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión firmada por el inquilino del Kremlin.

"La reunión con Witko está planeada para mañana", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien adelantó que Putin "mantendrá hoy varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses de mañana".

Asimismo, declinó pronunciarse sobre si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro y rechazó pronunciarse sobre los puntos del plan de Trump o discutirlo ante los medios. Así, reiteró que Moscú busca abordar este asunto por canales diplomáticos y no ante la prensa, según destacó la agencia rusa de noticias TASS.

Si bien Washington proclamó avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).