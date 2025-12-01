Diputados discutirán el paquete de reformas en materia de aguas enviado por Sheinbaum

Las reformas en materia de aguas tienen como eje central garantizar el derecho humano al agua para todas y todos los mexicanos.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- El dictamen del paquete de reformas en materia de aguas, enviado por la Presidena Claudia Sheinbaum Pardo, ya circula en la Cámara de Diputados, y será discutido y votado en los próximos días.

La información fue confirmada por el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, en un mensaje compartido en X, donde destacó que se trata de una iniciativa de gran alcance para el país.

El proyecto busca transformar el régimen del agua en México con medidas que garanticen el derecho humano al recurso, ordenen el sistema de concesiones bajo criterios de transparencia y certeza, y establezcan cero tolerancia a la corrupción. La Presidenta subrayó que las reformas permitirán terminar con el mercado negro del agua.

“Vamos a terminar con el mercado negro del agua para que no se venda en beneficio de particulares y a costa del derecho de las mayorías”, mencionó.

Ya circula en la Cámara de @Mx_Diputados el dictamen del paquete de iniciativas en materia de aguas propuesto por nuestra Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/SDvuUC1GRX — Efraín Morales López (@Efrainmoralesl) November 30, 2025

Entre los aspectos centrales, la iniciativa plantea frenar prácticas abusivas como el acaparamiento y la sobreexplotación, que han afectado a comunidades y pequeños productores. También reconoce los sistemas comunitarios que operan de manera tradicional en distintas regiones del país y asegura el binomio tierra-agua como inseparable, con reglas claras para heredar o vender propiedades con títulos de concesión.

Sheinbaum enfatizó que el objetivo es garantizar agua suficiente para consumo humano, para la producción de alimentos y para proyectos de desarrollo nacional. “Nuestro objetivo es que haya agua suficiente para garantizar el derecho humano, para asegurar la producción de alimentos y para impulsar los proyectos que nos lleven al desarrollo nacional”, afirmó.

Morales resaltó que el dictamen es resultado de un proceso de diálogo abierto y transparente entre el Gobierno de México, el Poder Legislativo, y diversos sectores sociales y productivos. Durante las últimas semanas se realizaron foros en los que se recogieron propuestas y precisiones para dar certeza a todos los usuarios.

Uno de los 100 compromisos de la Presidenta @Claudiashein es el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma Santiago y Tula. Más agua limpia y salud para todas y todos los mexicanos. #AccionesConagua pic.twitter.com/8c7EDvWGeM — Conagua (@conagua_mx) December 1, 2025

La Presidenta calificó la iniciativa como “un acto de justicia para el pueblo de México” y confió en que será aprobada en los próximos días. De concretarse, las reformas representarían un cambio estructural en la administración del agua, con impacto directo en comunidades, productores y en el desarrollo nacional.