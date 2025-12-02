Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

La popularidad de Donald Trump ha caído de manera pronunciada, bajando del 50.5 por ciento al 42.6 por cientode aprobación, según RealClearPolitics, debido principalmente al "pésimo manejo económico y las medidas migratorias" de su segunda administración. The Economist señala que su aprobación neta es de -19 por ciento, la más baja de su primer mandato, tras decepcionar a los votantes con promesas económicas no cumplidas y ante la desaprobación de sus políticas migratorias, especialmente entre la comunidad latina. Paralelamente, activos financieros vinculados al Presidente y su familia, como las acciones de Trump Media & Technology Group (que cayeron un 75 por ciento) y varias criptomonedas con su nombre, se han desplomado significativamente, reflejando un cambio de tendencia donde los inversores prestan más atención al rendimiento empresarial que a su futuro político.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Donald Trump se perfila a cerrar este año con una caída pronunciada en su popularidad, la cual inició el 27 de enero en un 50.5 por ciento y se desplomó hasta el 42.6 por ciento —según el ponderado RealClearPolitics— principalmente por el pésimo manejo económico y las medidas migratorias que han caracterizado a su segunda administración. No sólo eso. Las acciones y criptomonedas vinculadas al Presidente estadounidense y su familia se han desplomado en medio de una caída más amplia de activos más riesgosos, según reporta The Wall Street Journal.

The Economist señala en la más reciente actualización del índice de aprobación neta de aprobación de Trump cómo en 315 días de su mandato su aprobación es de -19 por ciento, 1.4 puntos menos que la semana pasada. Los datos señalan que el 38 por ciento aprueba, el 57 por ciento lo desaprueba y el 4 por ciento no está seguro.

La revista británica apunta cómo Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, prometiendo a sus votantes que “los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes”.

Pero eso no ocurrió.

“Hasta ahora, (los votantes) se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído fuertemente tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores. Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, otro tema central para su reelección”, refiere The Economist.

Otras mediciones, de hecho, muestran el descontento que han generado sus políticas migratorias que han criminalizado a la comunidad mexicana y latina, y que han dado paso a una cacería encabezada por las autoridades migratorias con diversos casos documentados de violaciones a sus derechos e incluso atentando contra ciudadanos con una estancias legal en Estados Unidos.

La semana pasada, el Pew Research —un reconocido think tank con sede en Washington D. C.— indicó que los latinos son cada vez más críticos con el desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de la administración de Trump, “dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”.

Los datos muestran que el 70 por ciento de los latinos desaprueba la forma en que Trump está manejando su trabajo como Presidente, mientras que el 65 por ciento desaprueba el enfoque de la administración hacia la inmigración. A su vez, el 61 por ciento dice que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones económicas.

A eso suma que por primera vez en dos décadas de encuestas hispanas del Pew Research Center la mayoría de los hispanos dice que su situación ha empeorado, pues aproximadamente dos tercios (68 por ciento) afirma que su situación es peor que hace un año, mientras que el 9 por ciento afirma que es mejor y el 22 por ciento que se mantiene prácticamente igual.

Cuando el Pew Research Center hizo esta pregunta en 2019, al final de la primera administración de Trump, el 39 por ciento dijo que la situación de los hispanos en Estados Unidos había empeorado y en 2021, el 26 por ciento dijo lo mismo.

“Una vez que termina la luna de miel, los presidentes tienden a perder popularidad rápidamente. Pero ningún presidente reciente ha caído tan bajo tan rápido como Donald Trump. Al comienzo de su segundo mandato, la opinión pública estaba dividida casi por igual entre quienes aprobaban al presidente y quienes no. Desde entonces, las cosas han cambiado: su aprobación neta es ahora la más baja de su primer mandato. En lugar de recuperarse tras el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, la popularidad de Trump ha seguido decayendo”, apunta The Economist.

La tendencia es consistente con las cifras de los dos principales ponderados de encuestas.

Los números que registra Trump son los peores entre los últimos 4 presidentes que ha tenido ese país, de acuerdo con las cifras registradas por The New York Times, que muestra en su encuesta de encuestas —un promedio diario de mediciones realizadas por decenas de organizaciones diferentes desde el día de la toma de posesión— cómo Trump tiene un nivel de rechazo del 55 por ciento y uno de aceptación del 41 por ciento. A su vez, RealClearPolitics apunta que el Presidente estadounidense apenas tiene el respaldo del 42.6 por ciento de los estadounidenses contra una desaprobación 55.3 por ciento.

El desplome en las acciones y criptomonedas

The Wall Street Journal publica este fin de semana cómo las acciones y criptomonedas vinculadas al Presidente Trump están en una profunda caída, dejando a algunos de los mayores fanáticos del presidente con fuertes pérdidas.

Por ejemplo, las Acciones de Trump Media & Technology Group DJT4, que opera la plataforma Truth Social del presidente, ha caído un 75 por ciento desde la investidura de Trump. A su vez las monedas digitales "meme" que llevan el nombre de Trump y de la primera dama Melania Trump han bajado un 86 por ciento y un 99 por ciento desde el día de la investidura, respectivamente. Y una de las criptomonedas de la familia Trump, un token llamado World Liberty Financial, ha caído aproximadamente un 40 por ciento desde su lanzamiento en septiembre, apunta el Journal.

“La campaña de 2024 del Presidente Trump inspiró una tesis de inversión más amplia, con operadores tanto profesionales como aficionados invirtiendo en áreas como el sector sanitario y las acciones penitenciarias, así como en criptomonedas, activos que esperaban que tuvieran un buen desempeño durante una segunda administración Trump. Sin embargo, un año después del regreso del Presidente a la Casa Blanca, algunas de las llamadas operaciones Trump han tenido dificultades”, ahonda el Journal.

The Wall Street Journal indica que el cambio de tendencia ha sido especialmente marcado en el caso de las acciones y los tokens digitales vinculados directamente a Trump y su familia. “Se han visto gravemente afectados por una caída generalizada que afecta a los segmentos más caros y especulativos del mercado, desde bitcoin hasta las empresas predilectas de la IA como CoreWeave”, refiere.

El reporte menciona cómo las acciones de Trump se beneficiaron de las expectativas de que la administración entrante inauguraría una era de desregulación, recortes de impuestos y políticas de apoyo a las criptomonedas, y de que los activos vinculados directamente a Trump y su familia seguirían repuntando. “Sin embargo, con el regreso del Presidente a la Casa Blanca, sus políticas sobre el comercio global han trastocado algunas de esas apuestas, ahora que los inversores prestan más atención al rendimiento de esas empresas que a su futuro político”, puntualiza.

“Pero el daño no se limita al mundo financiero de Trump. DJT es solo una de las muchas acciones meme que se han visto muy afectadas en las últimas semanas, mientras que el fervor especulativo se ha calmado”, ahonda The Wall Street Journal.