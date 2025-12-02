Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Obed Rosas

01/12/2025 - 8:03 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU endurece acciones contra migrantes: recorta beneficios fiscales y revisará remesas

Presión inédita de Trump a Venezuela llevaría a la intervención militar: especialista

Trump, un largo camino de agravios contra mujeres: periodistas, políticas, activistas

La popularidad de Donald Trump ha caído de manera pronunciada, bajando del 50.5 por ciento al 42.6 por cientode aprobación, según RealClearPolitics, debido principalmente al "pésimo manejo económico y las medidas migratorias" de su segunda administración. The Economist señala que su aprobación neta es de -19 por ciento, la más baja de su primer mandato, tras decepcionar a los votantes con promesas económicas no cumplidas y ante la desaprobación de sus políticas migratorias, especialmente entre la comunidad latina. Paralelamente, activos financieros vinculados al Presidente y su familia, como las acciones de Trump Media & Technology Group (que cayeron un 75 por ciento) y varias criptomonedas con su nombre, se han desplomado significativamente, reflejando un cambio de tendencia donde los inversores prestan más atención al rendimiento empresarial que a su futuro político.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).– Donald Trump se perfila a cerrar este año con una caída pronunciada en su popularidad, la cual inició el 27 de enero en un 50.5 por ciento y se desplomó hasta el 42.6 por ciento —según el ponderado RealClearPolitics— principalmente por el pésimo manejo económico y las medidas migratorias que han caracterizado a su segunda administración. No sólo eso. Las acciones y criptomonedas vinculadas al Presidente estadounidense y su familia se han desplomado en medio de una caída más amplia de activos más riesgosos, según reporta The Wall Street Journal.

The Economist señala en la más reciente actualización del índice de aprobación neta de aprobación de Trump cómo en 315 días de su mandato su aprobación es de -19 por ciento, 1.4 puntos menos que la semana pasada. Los datos señalan que el 38 por ciento aprueba, el 57 por ciento lo desaprueba y el 4 por ciento no está seguro.

La revista británica apunta cómo Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, prometiendo a sus votantes que “los ingresos se dispararán, la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes”.

Pero eso no ocurrió.

“Hasta ahora, (los votantes) se han sentido decepcionados. Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura. Desde entonces, han caído fuertemente tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores. Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, otro tema central para su reelección”, refiere The Economist.

La medición de The Economist. Foto: Captura de pantalla.

Otras mediciones, de hecho, muestran el descontento que han generado sus políticas migratorias que han criminalizado a la comunidad mexicana y latina, y que han dado paso a una cacería encabezada por las autoridades migratorias con diversos casos documentados de violaciones a sus derechos e incluso atentando contra ciudadanos con una estancias legal en Estados Unidos.

La semana pasada, el Pew Research —un reconocido think tank con sede en Washington D. C.— indicó que los latinos son cada vez más críticos con el desempeño laboral y las políticas migratorias y económicas de la administración de Trump, “dos temas clave para los votantes latinos en las elecciones del año pasado”.

Los datos muestran que el 70 por ciento de los latinos desaprueba la forma en que Trump está manejando su trabajo como Presidente, mientras que el 65 por ciento desaprueba el enfoque de la administración hacia la inmigración. A su vez, el 61 por ciento dice que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones económicas.

A eso suma que por primera vez en dos décadas de encuestas hispanas del Pew Research Center la mayoría de los hispanos dice que su situación ha empeorado, pues aproximadamente dos tercios (68 por ciento) afirma que su situación es peor que hace un año, mientras que el 9 por ciento afirma que es mejor y el 22 por ciento que se mantiene prácticamente igual.

Cuando el Pew Research Center hizo esta pregunta en 2019, al final de la primera administración de Trump, el 39 por ciento dijo que la situación de los hispanos en Estados Unidos había empeorado y en 2021, el 26 por ciento dijo lo mismo.

“Una vez que termina la luna de miel, los presidentes tienden a perder popularidad rápidamente. Pero ningún presidente reciente ha caído tan bajo tan rápido como Donald Trump. Al comienzo de su segundo mandato, la opinión pública estaba dividida casi por igual entre quienes aprobaban al presidente y quienes no. Desde entonces, las cosas han cambiado: su aprobación neta es ahora la más baja de su primer mandato. En lugar de recuperarse tras el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos, la popularidad de Trump ha seguido decayendo”, apunta The Economist.

La tendencia es consistente con las cifras de los dos principales ponderados de encuestas.

Los números que registra Trump son los peores entre los últimos 4 presidentes que ha tenido ese país, de acuerdo con las cifras registradas por The New York Times, que muestra en su encuesta de encuestas —un promedio diario de mediciones realizadas por decenas de organizaciones diferentes desde el día de la toma de posesión— cómo Trump tiene un nivel de rechazo del 55 por ciento y uno de aceptación del 41 por ciento. A su vez, RealClearPolitics apunta que el Presidente estadounidense apenas tiene el respaldo del 42.6 por ciento de los estadounidenses contra una desaprobación 55.3 por ciento.

El desplome en las acciones y criptomonedas

The Wall Street Journal publica este fin de semana cómo las acciones y criptomonedas vinculadas al Presidente Trump están en una profunda caída, dejando a algunos de los mayores fanáticos del presidente con fuertes pérdidas.

Por ejemplo, las Acciones de Trump Media & Technology Group DJT4, que opera la plataforma Truth Social del presidente, ha caído un 75 por ciento desde la investidura de Trump. A su vez las monedas digitales "meme" que llevan el nombre de Trump y de la primera dama Melania Trump han bajado un 86 por ciento y un 99 por ciento desde el día de la investidura, respectivamente. Y una de las criptomonedas de la familia Trump, un token llamado World Liberty Financial, ha caído aproximadamente un 40 por ciento desde su lanzamiento en septiembre, apunta el Journal.

“La campaña de 2024 del Presidente Trump inspiró una tesis de inversión más amplia, con operadores tanto profesionales como aficionados invirtiendo en áreas como el sector sanitario y las acciones penitenciarias, así como en criptomonedas, activos que esperaban que tuvieran un buen desempeño durante una segunda administración Trump. Sin embargo, un año después del regreso del Presidente a la Casa Blanca, algunas de las llamadas operaciones Trump han tenido dificultades”, ahonda el Journal.

The Wall Street Journal indica que el cambio de tendencia ha sido especialmente marcado en el caso de las acciones y los tokens digitales vinculados directamente a Trump y su familia. “Se han visto gravemente afectados por una caída generalizada que afecta a los segmentos más caros y especulativos del mercado, desde bitcoin hasta las empresas predilectas de la IA como CoreWeave”, refiere.

El reporte menciona cómo las acciones de Trump se beneficiaron de las expectativas de que la administración entrante inauguraría una era de desregulación, recortes de impuestos y políticas de apoyo a las criptomonedas, y de que los activos vinculados directamente a Trump y su familia seguirían repuntando. “Sin embargo, con el regreso del Presidente a la Casa Blanca, sus políticas sobre el comercio global han trastocado algunas de esas apuestas, ahora que los inversores prestan más atención al rendimiento de esas empresas que a su futuro político”, puntualiza.

“Pero el daño no se limita al mundo financiero de Trump. DJT es solo una de las muchas acciones meme que se han visto muy afectadas en las últimas semanas, mientras que el fervor especulativo se ha calmado”, ahonda The Wall Street Journal.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

La paz de la tiranía a nadie sirve

"La herencia de López Obrador, de sostenerse atizando al fuego de la caldera polarizadora y explícitamente colocarse...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

EU va contra Maduro y por los recursos de Venezuela

"Estados Unidos quiere los recursos venezolanos. Con más de 303 mil millones de barriles de petróleo probados,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

La mufaste

"A diferencia de lo que creí, existe hace mucho, no es una novedad. Mufar significa pasarle la...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El poder de la conversación

"El arte de la conversación fluye, transmuta en nuevas ideas, se renueva en su propio acontecer, abre...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

El Fiscal del fiasco
Por Alejandro Páez Varela

El Fiscal del fiasco

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Economía en problemas? Sí, pero no tanto

Jubilación dorada
Por Muna D. Buchahin

Jubilación dorada

Expulsan al Santa de Coca
Por Alejandro Calvillo

Expulsan al Santa de Coca

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?
Por Pedro Mellado Rodríguez

Y ¿para cuándo el desafuero de “Alito” Moreno?

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista
Por Héctor Alejandro Quintanar

Krauze, Castañeda, PRIAN: háganse responsables del Frankenstein fascista

Los insultos contra la 4T
Por Fabrizio Mejía Madrid

Los insultos contra la 4T

El peligroso Cártel del Corazón Partío
Por Juan Carlos Monedero

El peligroso Cártel del Corazón Partío

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?
Por Mario Campa

¿Qué le pasó a Enrique Krauze?

¿Cómo conseguir una pareja estable?
Por Óscar de la Borbolla

¿Cómo conseguir una pareja estable?

+ Sección

Galileo

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Un Juez federal otorgó una suspensión provisional a los casinos en línea de Salinas Pliego para poder operar.
1

Juez ordena reactivar casinos en línea de Ganador Azteca, propiedad de Salinas Pliego

Singapur y México formalizaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana.
2

Confiamos en México: Singapur. Abrirá aquí primera Embajada en país de habla hispana

3

Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

4

Joaquín Guzmán López, "El Güero", acepta que secuestró a "El Mayo" para dárselo a EU

El Gobierno de la CdMx confirmó este lunes el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
5

Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

El Senado publicó la lista de 43 aspirantes a suceder a Gertz Manero al frente de la FGR.
6

El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

Hace ya tiempo que alguien me dijo que el Fiscal Gertz Manero despachaba con una bata de seda y parece que era así. Pero era literal, y era en sentido figurado.
7

El Fiscal del fiasco

8

Emma Coronel se disculpa con víctimas de violencia y dice que "El Chapo" no es malo

Alejandro Gertz Manero
9

VERSUS ¬ Una embajada es mucho para Gertz: consumió 7 años por su ambición y egoísmo

A partir de este lunes, se recibirán nuevos registros para la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión de Personas Adultas Mayores.
10

¡Inscríbete ya! Pensión Mujeres Bienestar y Pensión de Adultos Mayores abren registro

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.
11

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA
12

La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

"Pichón", miembro de una célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU aplaude acción
13

"Pichón", miembro de célula del Cártel de Sinaloa, es abatido; EU felicita a Gabinete

Autoridades federales y estatales de Tamaulipas desarticularon una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Reynosa.
14

Una banda de extorsionadores es desarticulada en Tamaulipas; operaba desde un penal

Donald Trump
15

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Donald Trump
1

Se desploma la popularidad de Trump. Y sus acciones, y sus criptomonedas. ¿Por qué?

Trump confirma su asistencia al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA
2

La Casa Blanca confirma que Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026 de la FIFA

3

Grecia Quiroz reacciona a ofensas en su contra; "sigan desgastándose en tirar", dice

El Gobierno de la CdMx confirmó este lunes el lamentable fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina.
4

Margarita Molina, madre de Brugada, fallece; CSP y funcionarios expresan condolencias

El envío de remesas a México cayó en octubre, anunció el Banco de México (Banxico), por lo que suma siete meses consecutivos de descensos.
5

Envío de remesas a México cae 1.7% anual en octubre: Banxico; hila 7 meses a la baja

En el marco de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades lograron la detención de ocho presuntos delincuentes.
6

Autoridades detienen a 8 en Michoacán; les aseguran armas y desmantelan 2 campamentos

El Senado publicó la lista de 43 aspirantes a suceder a Gertz Manero al frente de la FGR.
7

El Senado recibe registro de 43 aspirantes a dirigir la FGR; figuran Godoy y Almaguer

Autoridades federales y estatales de Tamaulipas desarticularon una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Reynosa.
8

Una banda de extorsionadores es desarticulada en Tamaulipas; operaba desde un penal

El dictamen del paquete de reformas en materia de aguas, enviado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será discutido en la Cámara de Diputados.
9

Diputados discutirán el paquete de reformas en materia de aguas enviado por Sheinbaum

10

Joaquín Guzmán López, "El Güero", acepta que secuestró a "El Mayo" para dárselo a EU

Alejandro Gertz Manero
11

VERSUS ¬ Una embajada es mucho para Gertz: consumió 7 años por su ambición y egoísmo

Singapur y México formalizaron el establecimiento de una Embajada del país asiático en la capital mexicana.
12

Confiamos en México: Singapur. Abrirá aquí primera Embajada en país de habla hispana