Una banda de extorsionadores es desarticulada en Tamaulipas; operaba desde un penal

Redacción/SinEmbargo

01/12/2025 - 4:48 pm

Autoridades federales y estatales de Tamaulipas desarticularon una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Reynosa.

La banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Tamaulipas utilizaba cerca de 80 números para contactar a sus víctimas, quienes eran adolescentes y personas adultas mayores principalmente.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes que autoridades federales y estatales de Tamaulipas lograron desarticular una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal, además de que se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 12 presuntos integrantes del grupo criminal.

En un comunicado, la dependencia detalló que gracias a las labores de investigación, realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fue posible identificar a una célula delictiva que se dedicaba a realizar llamadas para extorsionar desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa.

De acuerdo con las indagatorias, las principales víctimas de estos extorsionadores eran adolescentes y personas adultas mayores que residen en el municipio de Matamoros.

Para realizar sus operaciones de extorsión, los presuntos integrantes de la banda utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías, además de que tenían más de 70 cuentas bancarias en las que concentraban los depósitos realizados por sus víctimas.

Derivado de estos hallazgos, autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión por reclusión en contra de 12 sujetos, identificados como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R” y Eduardo “G”, este último también fue señalado por extorsión.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para que determine su situación jurídica.

En el operativo que llevó a la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión que operaba desde un penal en Reynosa participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía General de Justicia estatal, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión (UAA) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Galileo

Un estudio identificó cómo la citocina IL-1B activa un circuito cerebral que induce aislamiento social durante infecciones, separándolo del letargo físico.

¿Por qué preferimos estar solos cuando nos enfermamos? Un nuevo estudio lo explica

Estudio revela que la apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson

La apnea del sueño sin tratar eleva el riesgo de desarrollar Parkinson, dice estudio

Lo que comes podría ser clave en la salud de tu corazón. Algunos alimentos que forman parte de tu rutina esconden compuestos naturales que ayudan al organismo.

¿Quieres cuidar tu corazón? Estos 15 alimentos pueden ayudar si los sumas a tu dieta

En México, cada año nacen cerca de 200 mil bebés prematuros. Cuando son abandonados deben salir adelante sin acceso a leche materna, vital para su recuperación.

Laboratorio mexicano produce leche humana en polvo para ayudar a bebés vulnerables

Un nuevo estudio clínico demostró científicamente que el kimchi, un alimento fermentado tradicional coreano mejora la función de las células inmunes humanas.

Estudio revela que el kimchi ayuda a equilibrar y fortalecer el sistema inmunológico

Oncología

Nuevas tecnologías permiten detección precoz del cáncer y estudio de primeras fases

Científicos descubren que la gripe aviar es resiste a la fiebre; ¿qué peligros hay?

Científicos descubren que gripe aviar es resistente a la fiebre: ¿Qué peligros hay?

Instagram

¿Cuáles son los síntomas de un adicto a Instagram? Una investigación de EU lo indica

Un estudio señala que nuestro cerebro mapea en el cuerpo la sensación del dolor cuando lo observamos en una película aunque no lo experimentos físicamente.

¿Por qué te estremece ver dolor en una película? Científicos lo revelan en estudio

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

Una diminuta molécula podría acabar con las bacterias inmunes a los antibióticos

