Una banda de extorsionadores es desarticulada en Tamaulipas; operaba desde un penal

La banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal en Tamaulipas utilizaba cerca de 80 números para contactar a sus víctimas, quienes eran adolescentes y personas adultas mayores principalmente.

Ciudad de México, 1 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este lunes que autoridades federales y estatales de Tamaulipas lograron desarticular una banda dedicada a la extorsión que operaba dentro de un penal, además de que se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 12 presuntos integrantes del grupo criminal.

En un comunicado, la dependencia detalló que gracias a las labores de investigación, realizadas en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, fue posible identificar a una célula delictiva que se dedicaba a realizar llamadas para extorsionar desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Reynosa.

De acuerdo con las indagatorias, las principales víctimas de estos extorsionadores eran adolescentes y personas adultas mayores que residen en el municipio de Matamoros.

Para realizar sus operaciones de extorsión, los presuntos integrantes de la banda utilizaban alrededor de 80 números telefónicos de diversas compañías, además de que tenían más de 70 cuentas bancarias en las que concentraban los depósitos realizados por sus víctimas.

Derivado de estos hallazgos, autoridades cumplimentaron órdenes de aprehensión por reclusión en contra de 12 sujetos, identificados como César Enrique “Z”, Edgar “C”, Enrique “A”, Jesús “C”, Juan Diego “G”, Talos Luciano “T”, Felipe de Jesús “V”, Martín “M”, Medardo Ernesto “M”, Vicente “M”, Juan Francisco “R” y Eduardo “G”, este último también fue señalado por extorsión.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para que determine su situación jurídica.

En el operativo que llevó a la desarticulación de una banda dedicada a la extorsión que operaba desde un penal en Reynosa participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Fiscalía General de Justicia estatal, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión (UAA) y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.